Qué dice la psicología de las mujeres que no ocultan ni tiñen sus canas

El proceso de aceptación interna

La biología vincula el pelo níveo con la actividad reducida de melanocitos en el organismo. No obstante, el enfoque psicológico aborda el autoconocimiento y la compleja evolución interior necesaria para dar este paso. Daprá enfatiza la importancia de reconocer los activos presentes en lugar de extrañar rasgos pasados. Ese giro de atención permite una integración saludable de las modificaciones físicas.