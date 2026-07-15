Mundo

Abren una convocatoria histórica para definir cuáles son las nuevas Siete Maravillas del Mundo

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) llamó a los ciudadanos del mundo a definir cuáles son las obras escultóricas y arquitectónicas que marcaron o marcan la historia contemporánea.

Buscan definir las nuevas maravillas del mundo.
Buscan definir las nuevas maravillas del mundo. Imagen: Alexander Psiuk en Unsplash/ Euro.News
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El WTTC lanzó una campaña global para que los ciudadanos voten y elijan las Siete Maravillas Contemporáneas del Mundo (1801-2026) por su impacto en el turismo actual.
  • La votación evalúa obras creadas desde 1801. Los criterios de selección consideran el valor arquitectónico, el impacto económico local y la contribución al sector turístico.
  • La iniciativa busca redefinir el mapa de viajes y demostrar cómo la inversión en infraestructura turística genera valor social y económico duradero para las comunidades.
Resumen generado con IA

Quizás un voto adicional pueda quedar en la historia. Las grandes entidades llamaron a los ciudadanos para que sean parte de una decisión trascendental: cuáles serán las nuevas maravillas del mundo en un tiempo cambiante. Ahora, en una convocatoria abierta, es posible influir en la selección de las obras arquitectónicas y escultóricas más espectaculares del planeta en nuestros días.

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El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) lanzó la campaña mundial para identificar cuáles son las 7 Maravillas del Mundo Contemporáneo, una categoría que comprende a todas las creaciones que se erigieron desde 1801 hasta este 2026. Ya consolidadas las edificaciones más extraordinarias del Mundo Antiguo y del Mundo Moderno, la búsqueda se enfoca en una nueva gran clasificación: las Siete Maravillas Contemporáneas del Globo.

Un reconocimiento al impacto turístico y el desarrollo local

El WTTC estableció el plazo sobre el que los votantes podrán decidir. Los monumentos y edificios creados desde 1801 que tuvieron “mayor impacto” en los viajes y el turismo, y que "continúan redefiniendo el futuro de los destinos a lo largo del planeta", serán los que conformen la lista. Como parte de esta iniciativa global, la organización invita a personas de todas partes a dar su opinión para nominar y seleccionar los hitos contemporáneos que "mejor definen la era moderna de los viajes".

La cruzada reconocerá íconos de renombre internacional, así como lugares emblemáticos emergentes. Los criterios de selección tendrán en cuenta factores como la contribución al sector, el impacto económico, el valor para la comunidad y el desarrollo de la región receptora, además de su importancia cultural y arquitectónica.

El valor de asombrarse con el legado de nuestra era

El WTTC define a las maravillas como “una causa de asombro, admiración... una sensación ante algo extraordinario o nuevo para la propia experiencia”. Eso es lo que deben provocarnos los legados de la historia que evolucionan con el tiempo. La búsqueda del organismo apunta a repasar listados del hoy, con inauguraciones que incluso ocurrieron el año pasado. Ni el Gran Museo Egipcio del Siglo XXI (inaugurado en 2025) ni la Torre Eiffel de 1889 existían cuando se escribieron las listas de las maravillas de la antigüedad; como advierten desde la entidad: “Todas ellas rediseñaron el mapa de los viajes".

"Cada generación deja su huella en el mundo. Invitamos a personas de todo el planeta a que nos ayuden a reconocer los hitos que han definido la era moderna y que seguirán inspirando nuevas formas de experimentar el mundo", explicaron desde WTTC.

¿Qué define a una maravilla contemporánea?

“Los activos turísticos más influyentes hacen mucho más que atraer visitantes. Crean empleo, estimulan la inversión, apoyan a las empresas locales, fortalecen las comunidades y mejoran la proyección internacional de los destinos. Queremos mostrar cómo las inversiones visionarias en infraestructura turística y patrimonio cultural pueden generar un valor económico y social duradero para las generaciones venideras.”

Con ejemplos como el Museo Guggenheim en Bilbao, estos espacios demuestran cómo "la ambición audaz, la inversión visionaria y la colaboración a largo plazo pueden transformar la posición global de un punto de interés".

El camino hacia la gran selección final

Según el WTTC, los criterios de postulación incluyen:

  • Hecho por manos humanas: monumentos, edificios, instituciones, centros turísticos.
  • Nacido en la era moderna: construido desde 1801 hasta la actualidad.
  • Una fuerza para su entorno: atrae al público de forma responsable y crea oportunidades dondequiera que se encuentre.
  • Abiertos al descubrimiento: tanto los célebres como los aún no célebres.
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