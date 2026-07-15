Abren una convocatoria histórica para definir cuáles son las nuevas Siete Maravillas del Mundo

El valor de asombrarse con el legado de nuestra era

El WTTC define a las maravillas como “una causa de asombro, admiración... una sensación ante algo extraordinario o nuevo para la propia experiencia”. Eso es lo que deben provocarnos los legados de la historia que evolucionan con el tiempo. La búsqueda del organismo apunta a repasar listados del hoy, con inauguraciones que incluso ocurrieron el año pasado. Ni el Gran Museo Egipcio del Siglo XXI (inaugurado en 2025) ni la Torre Eiffel de 1889 existían cuando se escribieron las listas de las maravillas de la antigüedad; como advierten desde la entidad: “Todas ellas rediseñaron el mapa de los viajes".