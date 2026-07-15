Accedé a tu moto en 72 cuotas: los detalles de los nuevos préstamos disponibles en bancos

Resumen para apurados
- Bancos de Argentina lanzan líneas de financiamiento de hasta 72 cuotas para comprar motos en julio, buscando sostener el crecimiento de ventas de este medio de transporte.
- Las ventas de motos crecieron un 43% en el primer semestre. El Banco Nación ofrece cuotas desde $81.762 y el Banco Provincia coordina directamente con agencias adheridas.
- El fácil acceso al crédito busca consolidar a la moto como transporte cotidiano y mantener la tendencia positiva del mercado con modelos accesibles de entrada de gama.
Las ventas de motos registran un crecimiento sostenido durante los últimos meses, con un cierre para el primer semestre de 2026 que muestra un incremento del 43%, equivalente a 440.190 unidades patentadas. Diversas variables impulsan este escenario positivo: el desembarco de nuevas marcas con propuestas sumamente accesibles, la consolidación de este vehículo como un medio de transporte cotidiano cada vez más elegido por la gente, y los atractivos esquemas de financiamiento que ofrecen las terminales para facilitar el acceso a una unidad en cuotas cómodas.
En este contexto, el crédito destaca como una herramienta altamente recomendable para la adquisición de motovehículos. El mercado presenta modelos de entrada con valores iniciales muy competitivos, situados entre $1.3 y 2 millones de pesos, lo cual permite estructurar un esquema de pagos mensuales sumamente bajos y accesibles. Por este motivo, se presenta un repaso con diferentes opciones financieras disponibles durante julio para concretar la compra de una moto en cuotas a través de distintas entidades bancarias.
Cuotas desde $81.000 para comprar una moto
El Banco Nación ofrece la opción de acceder a diferentes créditos a través de la tienda del BNA. En este caso, se puede seleccionar el modelo de moto que se quiere acceder y la cantidad de cuotas.
En el caso de recurrir a un crédito del BNA de Mi Moto, las opciones son las siguientes:
- 36 cuotas de $102.861: TNA 40% CFT 60.72%
- 48 Cuotas $91.545: TNA 40% CFT 60.72%
- 60 Cuotas $85.394: TNA 40% CFT 60.72%
- 72 Cuotas $81.762: TNA 40% CFT 60.72%
Hay diferentes opciones:
- Visa: 24 cuotas de $1.179.836; Valor financiado $28.316.085; Valor de la cuota $8.116.185. TNA: 51.64%; CFT: 41.2%.
- 36 Cuotas de $1.113.216: TNA 40%; CFT 60.72%
- 48 Cuotas de $990.741: TNA 40%; CFT 60.72%
- 60 Cuotas de $924.179: TNA 40%; CFT 60.72%
- 72 Cuotas de $884.867: TNA 40%; CFT 60.72%
¿Cómo funcionan los créditos del Banco Provincia?
El sistema opera mediante la elección previa de una concesionaria adherida para establecer condiciones a medida. Tras la aprobación, el solicitante recibe la propuesta definitiva para confirmar directamente desde su home banking o aplicación móvil. Una vez otorgado, las cuotas mensuales se descuentan mediante débito automático entre el primer y el quinto día de cada mes, aplicándose intereses adicionales si la cuenta no dispone de fondos suficientes en esa fecha.