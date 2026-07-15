Accedé a tu moto en 72 cuotas: los detalles de los nuevos préstamos disponibles en bancos

Las ventas de motos registran un crecimiento sostenido durante los últimos meses, con un cierre para el primer semestre de 2026 que muestra un incremento del 43%, equivalente a 440.190 unidades patentadas. Diversas variables impulsan este escenario positivo: el desembarco de nuevas marcas con propuestas sumamente accesibles, la consolidación de este vehículo como un medio de transporte cotidiano cada vez más elegido por la gente, y los atractivos esquemas de financiamiento que ofrecen las terminales para facilitar el acceso a una unidad en cuotas cómodas.