Científicos revelaron la causa de la mayor extinción masiva de la Tierra y su preocupante vínculo con el presente

Los dos bandos del abismo marino

La aniquilación fue devastadora, dejando al planeta en un escenario casi de soledad. Hace 252 millones de años, el 96% de las especies y el 70% de los animales terrestres desaparecieron en el evento de extinción Pérmico-Triásico. Para definir por qué algunas especies habían superado esta etapa de adversidades extremas, los científicos trazaron dos grupos: la fauna paleozoica que era la dominante de los océanos primitivos e incluía braquiópodos, parecidos a las almejas, y con ciertos tipos de organismos que habitaban el fondo marino, como los lirios de mar (crinoideos); y la comunidad moderna que ahora es la que domina los mares de la Tierra, comprendida por moluscos, peces y equinodermos, como las estrellas de mar y los erizos, quienes sobrevivieron a este evento.