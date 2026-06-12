SociedadActualidad

Una pequeña especie amenaza a toda la Patagonia: la plaga que arrasa con los animales en el sur

El visón americano se convirtió en una de las plagas más dañinas desde su introudcción en la década del 30.

El visón americano se transformó en una plaga en la Patagonia.
El visón americano se transformó en una plaga en la Patagonia. (Imagen Web)
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • El visón americano, introducido en la década de 1930 para la industria peletera, se convirtió en una plaga incontrolable que amenaza a la fauna autóctona de la Patagonia argentina.
  • Tras escapar de criaderos, este carnívoro se expandió sin depredadores naturales, transmitiendo enfermedades y cazando aves y mamíferos locales en peligro de extinción.
  • Autoridades y parques nacionales implementan trampas para frenar su avance, pero advierten que el daño ambiental podría volverse irreversible si no se controla la plaga.
Resumen generado con IA

Aunque apenas pesa un kilo, el visón americano es una de las plagas más dañinas de la Patagonia. Desde su introducción en la década del 30, esta especie invasora derivó en severos efectos negativos para la fauna nativa, convirtiéndose en una problemática incontrolable en el sur del país.

Se esperan nevadas intensas y viento extremo: la alerta que preocupa en la Patagonia

Se esperan nevadas intensas y viento extremo: la alerta que preocupa en la Patagonia

Para aquellos años, contar con un saco de piel era un símbolo de estatus y sofisticación. La industria peletera se instaló en la Argentina y, desde Estados Unidos, este mamífero se convirtió en la principal materia prima. Sin embargo, el fenómeno excedió la planificación comercial: los escapes accidentales y la posterior liberación masiva tras el progresivo cierre de los criaderos —proceso que comenzó décadas antes y se consolidó en los años 70— iniciaron una alteración radical del medioambiente, donde estos animales se reprodujeron velozmente y generaron grandes focos de invasión.

Una amenaza directa para las aves autóctonas

Como explicaron desde la Asociación Ornitológica del Plata (también llamada Aves Argentinas), este carnívoro no cuenta con depredadores naturales en toda la región, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Esta situación de ventaja biológica lo transformó en un peligro crítico para una gran variedad de aves endémicas, tales como el macá tobiano, el pato de las torrentes, la gallineta chica y el cauquén real.

Por su parte, el visón es un mustélido oportunista y el único predador que llega a ambientes acuáticos, donde habitan poblaciones de aves en serio peligro de extinción. Asimismo, este vector actúa como un dispersor de enfermedades como la toxoplasmosis y la leptospirosis, tanto en el entorno doméstico (al entrar en contacto con perros y gatos) como en el mundo silvestre.

Los esfuerzos infructuosos 

En el plano ecológico, se posicionó como un "competidor indirecto" de la fauna autóctona, ya que transmite patógenos principalmente al huillín (Lontra provocax), un integrante del ecosistema en estado crítico, pero también al hurón menor (Galictis cuja) y al hurón patagónico (Lyncodon patagonicus).

Los expertos advirtieron que, a día de hoy, es prácticamente imposible cuantificar la población real que habita en las zonas boscosas y fluviales. Por ahora, con un resultado predominantemente adverso, las autoridades provinciales y de parques nacionales están haciendo lo imposible para mitigar el avance del visón a través de trampas especiales diseñadas para su captura viva o letal, buscando frenar un desequilibrio ambiental que amenaza con ser irreversible.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?
1

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína
2

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes
3

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Quién es Leonardo Venegas, el medio hermano de un jugador de la Selección Argentina que podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos
4

Quién es Leonardo Venegas, el medio hermano de un jugador de la Selección Argentina que podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
5

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Ranking notas premium
Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027
1

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa
2

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
3

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica
4

Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos
5

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

Más Noticias
Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán más suerte y oportunidades durante junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán más suerte y oportunidades durante junio, según Ludovica Squirru

Quién es Leonardo Venegas, el medio hermano de un jugador de la Selección Argentina que podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos

Quién es Leonardo Venegas, el medio hermano de un jugador de la Selección Argentina que podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos

El error al tender la ropa en invierno que puede provocar mal olor y retrasar el secado

El error al tender la ropa en invierno que puede provocar mal olor y retrasar el secado

Fin de semana largo con frío polar: qué provincias tendrán lluvias, nieve y fuertes vientos

Fin de semana largo con frío polar: qué provincias tendrán lluvias, nieve y fuertes vientos

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

Comentarios