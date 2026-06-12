Una pequeña especie amenaza a toda la Patagonia: la plaga que arrasa con los animales en el sur

Para aquellos años, contar con un saco de piel era un símbolo de estatus y sofisticación. La industria peletera se instaló en la Argentina y, desde Estados Unidos, este mamífero se convirtió en la principal materia prima. Sin embargo, el fenómeno excedió la planificación comercial: los escapes accidentales y la posterior liberación masiva tras el progresivo cierre de los criaderos —proceso que comenzó décadas antes y se consolidó en los años 70— iniciaron una alteración radical del medioambiente, donde estos animales se reprodujeron velozmente y generaron grandes focos de invasión.