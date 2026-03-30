“The room next door”: la película sobre eutanasia que resurgió tras el caso de Noelia Castillo Ramos
El caso de la joven española reabrió el debate global sobre el derecho a una muerte digna y la autonomía personal, temas que también aborda Pedro Almodóvar en su película de 2024, "La habitación de al lado".
La muerte por eutanasia de Noelia Castillo Ramos, la joven española que luchó judicialmente dos años por poner fin a su sufrimiento, conmocionó al mundo entero. Los debates y manifestaciones motivados por su decisión acaloraron la agenda diaria y llevaron a reflexionar sobre aspectos tan variados como la vida, la muerte y la autonomía, pero también sobre el rol del Estado y la familia.
En este contexto reapareció una película de Pedro Almodóvar estrenada en 2024, protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore. La historia de “The Room Next Door” cuenta el reencuentro de dos amigas: Ingrid, una escritora de literatura, y Martha, una corresponsal de guerra que atraviesa una enfermedad terminal que la lleva a decidir poner fin a su vida de forma digna y sin sufrir. Para acompañar el proceso, le pide a Ingrid que esté junto a ella en el momento de su muerte.
Alejada de su hija y de una forma consciente y lúcida, Martha decide no sufrir en sus últimos días. Pero tampoco quiere transitarlos en soledad. “The Room Next Door” toma su nombre del espacio en el que pasan esos días las amigas. Martha alquila una casa campestre y le pide a Ingrid que se quede en la habitación de al lado. Los debates sobre el miedo a la muerte, la dignidad y el peso del amor en momentos límites atraviesan la narrativa, que no muestra crueldad en la muerte de Martha.
Las últimas palabras de Noelia Castillo Ramos antes de su eutanasia
La joven española de 25 años recibió la eutanasia a la que su padre se oponía este jueves, luego de luchar judicialmente por obtenerla. Castillo Ramos había vivido una infancia alejada de sus padres luego de su divorcio; más tarde sufrió un abuso sexual en manada y, tras un intento de suicidio, quedó con un 74 % de su cuerpo comprometido.
El proceso se realizó bajo un protocolo sanitario estricto. Desde el Comité Ético del Hospital Vall d’Hebron indicaron que se aplicaron tres fármacos por vía intravenosa: primero para inducir un sueño profundo y luego para provocar un paro cardiorrespiratorio, evitando cualquier tipo de sufrimiento.
Minutos antes del procedimiento, dejó un mensaje que sintetizó su estado físico y emocional tras años de sufrimiento: “Por fin puedo descansar”, dijo en diálogo con Telecinco de España. Entidades internacionales como el Vaticano cuestionaron la habilitación de la eutanasia, pero también destacaron la importancia de la intervención y asistencia del Estado en la vida de infantes y en el apoyo a la salud mental.