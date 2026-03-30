“The room next door”: la película sobre eutanasia que resurgió tras el caso de Noelia Castillo Ramos

Alejada de su hija y de una forma consciente y lúcida, Martha decide no sufrir en sus últimos días. Pero tampoco quiere transitarlos en soledad. “The Room Next Door” toma su nombre del espacio en el que pasan esos días las amigas. Martha alquila una casa campestre y le pide a Ingrid que se quede en la habitación de al lado. Los debates sobre el miedo a la muerte, la dignidad y el peso del amor en momentos límites atraviesan la narrativa, que no muestra crueldad en la muerte de Martha.