Cuando el odio pelotea de las tribunas al poder

Si algo nos faltaba a los argentinos era justamente ser partícipes de este lamentable clima. Luego de la victoria de Francia sobre Paraguay en los octavos de final, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, desató un grave conflicto diplomático al referirse al combinado europeo como un “equipo africano flojo de modales” a través de un mensaje en sus redes sociales. Allí también cuestionó a su máxima estrella, Kylian Mbappé. Lejos de emitir una disculpa frente al repudio social, Casado justificó su accionar afirmando que se trataba simplemente de un “sarcasmo”. La magnitud institucional de su ofensa provocó que la Embajada de Francia en Argentina la declarara formalmente persona no grata.