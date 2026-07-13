Quién es Lucía Scarpa, la chef privada que cocina para Enzo Fernández, María Becerra y otras figuras

El vínculo emocional con los artistas

Diversos músicos también solicitaron aquel talento que posee Lucía Scarpa para organizar aquellas rutinas diarias. Artistas reconocidas tales como María Becerra, Nathy Peluso o el rapero Wos figuran en esa amplia lista de clientes. Cada menú refleja un vínculo emocional donde la comida casera funciona cual puente hacia los recuerdos personales. Ella busca cuidar celebridades anticipándose ante necesidades básicas tras jornadas laborales agotadoras.