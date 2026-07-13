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Quién es Lucía Scarpa, la chef privada que cocina para Enzo Fernández, María Becerra y otras figuras

La chef elegida por Thiago Almada y Nathy Peluso revela cómo transforma ingredientes simples en menús personalizados destinados a combatir la nostalgia.

Quién es Lucía Scarpa, la chef privada que cocina para Enzo Fernández, María Becerra y otras figuras
Enzo Fernández y Lucia Scarpa
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La chef Lucía Scarpa diseña en Europa y Argentina menús personalizados para Enzo Fernández y otras figuras, combinando alta nutrición con sabores tradicionales de su país.
  • Scarpa se volvió viral en redes sociales y acaba de lanzar su libro "Chef privada". Su método equilibra el pesaje estricto de alimentos con platos caseros como las milanesas.
  • Este auge consolida la tendencia de la gastronomía personalizada para celebridades, posicionando a Scarpa como referente y promoviendo la cocina identitaria en el extranjero.
Resumen generado con IA

La gastronomía personalizada encontró en Lucía Scarpa a una exponente fundamental dentro del entorno futbolístico europeo. Esta profesional diseña planes alimenticios específicos para Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, priorizando aquel rendimiento físico mediante un control riguroso de cada ingrediente.

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Conocida digitalmente como @LuluScarpa, la joven experta trasciende fronteras gracias a plataformas mediante TikTok e Instagram. Su labor combina nutrición deportiva con calidez hogareña, ganando popularidad entre deportistas de elite y figuras destacadas del espectáculo nacional.

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Rigurosidad técnica en la comida para la profesión de chef

Lucía Scarpa aplica una metodología destinada a pesar minuciosamente los componentes que integran cada plato. Estas preparaciones incluyen menús adaptados según exigencias físicas requeridas para atletas pertenecientes al alto nivel. Además del volante ex River, otros campeones mundiales como Nicolás Tagliafico y Thiago Almada contrataron sus servicios culinarios.

El reciente lanzamiento bibliográfico titulado "Chef privada" consolida la marca personal construida por dicha cocinera. En esas páginas relata secretos gastronómicos junto a experiencias vividas bajo ambientes ajenos. Aquella obra busca inspirar mediante recetas simples destinadas a quienes desean iniciarse dentro del arte de este oficio.

El vínculo emocional con los artistas

Diversos músicos también solicitaron aquel talento que posee Lucía Scarpa para organizar aquellas rutinas diarias. Artistas reconocidas tales como María Becerra, Nathy Peluso o el rapero Wos figuran en esa amplia lista de clientes. Cada menú refleja un vínculo emocional donde la comida casera funciona cual puente hacia los recuerdos personales. Ella busca cuidar celebridades anticipándose ante necesidades básicas tras jornadas laborales agotadoras.

Según expresa la protagonista, los famosos suelen elegir sabores tradicionales argentinos sin considerar su ubicación geográfica. Platos típicos como milanesas o empanadas brindan consuelo ante esa lejanía hacia el territorio natal. Ese paladar local prevalece siempre frente a opciones gourmet complejas carentes de identidad cultural. Mediante este enfoque, dicha cocinera logra transformar un simple almuerzo en una experiencia reparadora para afectos.

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