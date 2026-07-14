Corredores atacados en Río Negro: la defensa de los organizadores y el reclamo territorial mapuche

La agresión sufrida por atletas durante la tradicional carrera Doble Apolo en General Roca, Río Negro, abrió una fuerte controversia entre los organizadores del evento, el municipio y la comunidad mapuche Lof Leufuche. Mientras la empresa responsable de la competencia aseguró que el circuito contaba con todas las autorizaciones correspondientes, el grupo originario sostuvo que la prueba atraviesa un territorio que consideran comunitario y denunció que nunca fue consultado.