Emboscada y violencia en la "Doble Apolo": jinetes atacaron a los corredores con boleadoras en Río Negro

La 17ª edición de la tradicional carrera "Doble Apolo", celebrada en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, se vio empañada por un inédito episodio de violencia. En los primeros kilómetros de la competencia, un grupo de jinetes interceptó a los corredores, destruyó la señalización del trayecto, lanzó piedras y boleadoras contra los atletas, y dejó un saldo de heridos y una profunda indignación en la comunidad deportiva.