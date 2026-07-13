“Les vamos a dar una paliza”: la provocadora frase de un ex goleador inglés antes del duelo con Argentina

El exdelantero, recordado especialmente por su extensa etapa en Watford, aseguró que siguió todos los partidos del equipo de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo y fue crítico con su rendimiento. “Son un equipo más veterano”, sostuvo Deeney antes de apuntar directamente contra el funcionamiento colectivo de la Albiceleste. “Atrás están desordenados por todos lados. En el mediocampo no controlan el partido en lo absoluto”, agregó.