“Les vamos a dar una paliza”: la provocadora frase de un ex goleador inglés antes del duelo con Argentina

Resumen para apurados
- El exfutbolista inglés Troy Deeney provocó a la Selección Argentina previo a la semifinal del Mundial 2026, pronosticando un cómodo triunfo por 2-0 para Inglaterra.
- Deeney criticó la defensa argentina y su dependencia de Messi. Sus dichos se suman a provocaciones de otras figuras como John Terry e Ian Wright antes de la semifinal.
- Estas declaraciones elevan la tensión de un cruce histórico en los Mundiales y añaden presión para ambos seleccionados en la búsqueda de un pase a la final de la Copa.
La previa de la semifinal del Mundial 2026 entre la selección argentina e Inglaterra continúa aumentando su temperatura. Después de las declaraciones de varias figuras históricas del fútbol británico, Troy Deeney se sumó a las provocaciones y lanzó un contundente pronóstico sobre el encuentro que definirá a uno de los finalistas: “Creo que les vamos a dar una paliza, vamos a ganar 2-0 cómodos”, afirmó.
El exdelantero, recordado especialmente por su extensa etapa en Watford, aseguró que siguió todos los partidos del equipo de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo y fue crítico con su rendimiento. “Son un equipo más veterano”, sostuvo Deeney antes de apuntar directamente contra el funcionamiento colectivo de la Albiceleste. “Atrás están desordenados por todos lados. En el mediocampo no controlan el partido en lo absoluto”, agregó.
Deeney también reconoció la experiencia de la selección argentina para afrontar encuentros de eliminación directa, aunque consideró que existe una fuerte dependencia de Lionel Messi. “Sé que vienen ganando y que ahora tienen esa racha, así que entienden cómo jugar estos partidos. Pero dependen de Messi para todo, lo cual es un recurso enorme al que pueden acudir”, explicó el exatacante inglés.
Las provocaciones inglesas que calentaron la previa
Las declaraciones de Deeney se sumaron a una serie de opiniones que aparecieron desde Inglaterra antes de la semifinal. Gary Neville, Ian Wright, Joe Cole y John Terry analizaron el duelo y algunos dejaron fuertes frases sobre el nivel del campeón del mundo. “Si soy sincero, no me preocupa Argentina. Jugador por jugador, somos mejores”, aseguró Terry en el podcast oficial de la FIFA, aunque luego reconoció que la experiencia argentina en instancias decisivas podría resultar determinante.
Con el partido cada vez más cerca, las declaraciones desde el Reino Unido agregaron un condimento extra a un enfrentamiento cargado de historia. La selección argentina e Inglaterra se medirán por un lugar en la final del Mundial y, mientras Scaloni y sus jugadores mantienen el foco en la preparación, varios exfutbolistas británicos ya comenzaron a jugar su propio partido fuera de la cancha.