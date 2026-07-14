Detenidos y deportados, la pesadilla de los “soñadores” en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional alegó que la deportación de María se basó en una orden de 1998. Una corte federal concluyó que esa deportación fue una “violación flagrante” y ordenó su retorno. El caso de José fue similar. María volvió por tierra para abrazarse con su hija el 30 de marzo de 2026. José regresó el 19 de abril, lo detuvieron y fue liberado con un grillete electrónico el 7 de mayo. Por fin pudo tener a su hijo, Mateo, en brazos.