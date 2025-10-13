Dominicanos fueron deportados de Estados Unidos

Un total de 3.581 dominicanos han sido deportados desde Estados Unidos en lo que va de 2025. Del total de deportados, “2.452 (el 68,47%) han sido por migración ilegal”, indicó la Dirección General de Migración (DGM) del país. Las cifras se han incrementado desde que Donald Trump decidió endurecer su política de deportaciones de inmigrantes, especialmente por estatus legal, antecedentes penales o que, a juicio de las autoridades, representen un riesgo para ese país. Entre los deportados hay 553 casos por delitos relacionados con drogas, 126 por asaltos, 101 por violencia, 67 por porte ilegal de armas, 42 por delitos sexuales, 35 por homicidios, 22 por fraudes y 17 por uso de documentos falsos. También lo hay por lavado de activos, contrabando y trata de personas.