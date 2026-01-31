¿Argentina podría recibir a los deportados de Estados Unidos?

El gobierno de Trump ha recurrido cada vez más a los llamados acuerdos de deportación de terceros países en su intento de cumplir las promesas de realizar una campaña de deportación masiva. Hay varias razones que justifican estos acuerdos, como el envío de un mensaje disuasorio para desalentar a los migrantes de entrar ilegalmente en Estados Unidos. Los acuerdos también cumplen otra función: permitir la deportación de ciudadanos de países con los que resulta difícil establecer acuerdos de repatriación, sea por falta de lazos diplomáticos o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje para los migrantes.