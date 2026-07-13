Doping en el tenis: Facundo Bagnis aceptó una sanción de un año y volverá a jugar en octubre

La defensa del rosarino presentó recetas médicas, comprobantes de compra e informes de especialistas. El punto decisivo llegó cuando la propia ITIA ordenó analizar el suplemento señalado por Bagnis en un laboratorio acreditado por la AMA. Los estudios confirmaron la presencia de hidroclorotiazida en el producto y respaldaron la explicación del jugador. El organismo consideró acreditado que no existió una conducta deliberada y redujo la sanción que podía corresponderle.