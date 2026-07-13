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Crecen los casos de niños con cuadros respiratorios graves en Tucumán: aumentan las internaciones en terapia intensiva

El Hospital Eva Perón informó que las consultas en guardia disminuyeron, pero los pacientes llegan con cuadros más severos y requieren internación inmediata o asistencia respiratoria.

Refuerzan la capacidad de respuesta ante el aumento de cuadros respiratorios graves
Refuerzan la capacidad de respuesta ante el aumento de cuadros respiratorios graves
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Hospital Eva Perón de Tucumán registró recientemente un aumento de niños internados en terapia intensiva debido a cuadros respiratorios graves que requieren alta complejidad.
  • A pesar de la baja en consultas de guardia, los pacientes ingresan con cuadros severos, lo que obligó al hospital a ampliar la cantidad de camas pediátricas de internación.
  • Se espera que el receso invernal reduzca la circulación viral y alivie la ocupación hospitalaria, mientras el sistema de salud mantiene reforzada su capacidad de respuesta.
Resumen generado con IA

La situación epidemiológica por las enfermedades respiratorias en Tucumán muestra un cambio preocupante: aunque bajó la cantidad de consultas en las guardias, aumentó la gravedad de los casos, especialmente entre los niños, lo que obligó a ampliar la capacidad de internación pediátrica en el Hospital Eva Perón.

Según informaron desde el centro asistencial, las camas de terapia intensiva e intermedia pediátrica se encuentran con ocupación completa debido al incremento de pacientes con complicaciones respiratorias que requieren tratamientos de alta complejidad.

Refuerzan la capacidad de respuesta ante el aumento de cuadros respiratorios graves

La advertencia surgió durante una recorrida del ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, por las áreas críticas del hospital, donde junto a las autoridades sanitarias evaluó la ocupación de camas y la respuesta del sistema frente al aumento de cuadros respiratorios graves.

Más casos graves y menos consultas

La subdirectora del Hospital Eva Perón, Soledad Litteras, explicó que el escenario sanitario cambió en las últimas semanas. Si bien descendió el número de personas que concurren a la guardia, quienes llegan presentan un estado de salud mucho más comprometido.

"Hoy estamos viendo menos pacientes en la guardia, pero quienes consultan llegan con cuadros mucho más severos y, en muchos casos, requieren internación inmediata o soporte respiratorio con CAFO", señaló.

La médica indicó que semanas atrás predominaban enfermedades respiratorias leves, mientras que actualmente aumentaron los casos que necesitan internación y asistencia con oxigenoterapia de alto flujo (CAFO) o ventilación no invasiva (VNI).

Amplían las camas pediátricas

Ante el incremento de internaciones, el Hospital Eva Perón incorporó nuevas camas para pacientes pediátricos de menor complejidad con el objetivo de sostener la atención de niños derivados desde el este tucumano y también desde otros hospitales de la provincia.

Las autoridades explicaron que muchos de los pacientes internados evolucionan favorablemente gracias al tratamiento oportuno, aunque remarcaron que la demanda de camas críticas continúa siendo elevada.

Qué esperan para las próximas semanas

Desde el hospital consideran que el inicio del receso invernal podría contribuir a disminuir la circulación de los virus respiratorios al reducir el contacto entre personas, lo que permitiría aliviar la presión sobre los servicios de internación pediátrica.

Sin embargo, mientras continúa la temporada de enfermedades respiratorias, el sistema sanitario mantiene reforzada su capacidad de respuesta ante el aumento de niños que presentan cuadros respiratorios graves y requieren atención especializada.

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