El día en que un jugador de San Martín enfrentó y venció a Jude Bellingham: el cruce que pocos recuerdan de Lautaro Ovando

La paridad se rompió a ocho minutos del final, cuando Elías Cabrera remató desde los doce pasos para poner el 2-1 definitivo a favor de los dirigidos por Román Manassero. Sin embargo, el pico de drama llegó en la última jugada de la tarde: el arquero argentino Franco Herrera se vistió de héroe al contenerle un penal al propio Barry, asegurando tres puntos de oro.