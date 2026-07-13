El día en que un jugador de San Martín enfrentó y venció a Jude Bellingham: el cruce que pocos recuerdan de Lautaro Ovando
El crack de la selección de Inglaterra y el actual delantero del "Santo" se vieron las caras en Francia en 2019 durante un torneo juvenil. Una batalla Sub-16 repleta de drama, penales y futuras estrellas mundiales.
Resumen para apurados
- En abril de 2019, la Selección Argentina Sub-16, con Lautaro Ovando, venció 2-1 a la Inglaterra de Jude Bellingham en el prestigioso Mondial de Montaigu en Francia.
- Con goles de Sarmiento y Cabrera, más un penal atajado por Herrera, el equipo argentino superó al combinado inglés (que tenía a Bellingham y Musiala) para consagrarse campeón.
- El recuerdo cobra relevancia hoy, con Bellingham como estrella mundial y Ovando recuperándose de una lesión en San Martín de Tucumán, buscando relanzar su carrera profesional.
El Mondial de Montaigu es considerado por los cazatalentos como el "Mundial verdadero" de la categoría Sub-16. En abril de 2019, fue el escenario de un choque de potencias entre Argentina e Inglaterra que hoy vuelve a la superficie.
En el centro del campo de los "Three Lions" se erigía la figura de Jude Bellingham, actual estrella del seleccionado inglés. Quien lo secundaba, aunque parezca increíble, era Jamal Musiala, que más adelante se decidiría por representar a Alemania a nivel mayor.
Enfrente se encontraba una delegación que incluía a figuras como Máximo Perrone, Tiago Geralnik y Leandro Peña Biafore, además de Lautaro Ovando, el atacante que hoy se recupera de una grave lesión esperando volver a ponerse la camiseta de San Martín en la Primera Nacional.
Aquel cotejo fue una batalla de dientes apretados. Argentina pegó primero con un golazo de Darío Sarmiento, pero Inglaterra reaccionó gracias a una asistencia magistral del propio Bellingham para el empate transitorio de Louie Barry.
La paridad se rompió a ocho minutos del final, cuando Elías Cabrera remató desde los doce pasos para poner el 2-1 definitivo a favor de los dirigidos por Román Manassero. Sin embargo, el pico de drama llegó en la última jugada de la tarde: el arquero argentino Franco Herrera se vistió de héroe al contenerle un penal al propio Barry, asegurando tres puntos de oro.
Para Ovando y sus compañeros, aquel cruce en el Stade Rampillon fue el comienzo de un torneo perfecto, donde vencieron a Portugal, Costa de Marfil y México para quedarse con el título.