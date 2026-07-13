La clave táctica que explica el cambio de San Martín y su mejor funcionamiento contra Almagro

“En el primer tiempo se notó mucho la tenencia de pelota. Juntábamos muchos pases y jugábamos por fuera y por dentro”, analizó Carabajal en zona mixta. El volante también reconoció que su gol cambió el desarrollo. “Nos dio un aire distinto. Después de eso nos soltamos y empezamos a jugar, a tener un poco más el control del partido, que es lo que buscamos”, agregó el ex Quilmes.