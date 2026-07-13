La clave táctica que explica el cambio de San Martín y su mejor funcionamiento contra Almagro

Resumen para apurados
- El DT Alejandro Orfila logró que San Martín de Tucumán goleara 3-0 a Almagro en La Ciudadela tras implementar un exitoso cambio táctico en la distribución de su mediocampo.
- A partir de un esquema 4-2-4, el retroceso de Gabriel Carabajal para asociarse con Briñone y Graneros permitió al equipo tucumano presionar mejor y generar juego con amplitud.
- Este triunfo consolida el funcionamiento interno del plantel y define roles clave. El próximo desafío ante Deportivo Maipú en Mendoza probará la consistencia de este sistema.
Durante buena parte de la temporada, la mitad de la cancha de San Martín buscó una brújula para orientar el juego. Contra Almagro, pareció encontrarla. No tanto por una modificación nominal, sino por la forma en la que Alejandro Orfila distribuyó las funciones. Santiago Briñone, Agustín Graneros y Gabriel Carabajal encontraron espacios diferentes y, a partir de esa convivencia, el “Santo” logró algo que muchas veces le había costado: tener claridad sin perder intensidad.
El punto de partida fue un 4-2-4. Briñone y Graneros integraron el doble pivote, Bruno Cabrera y Álvaro Veliez se mantuvieron abiertos, Luca Arfaras ocupó el centro del ataque y Carabajal tuvo libertad para moverse. Justamente ahí estuvo una de las claves. El “10” no permaneció como un delantero más: retrocedió varios metros, se acercó a los volantes y se convirtió, por momentos, en un tercer hombre en la mitad.
Ese movimiento modificó las piezas que tenía alrededor. Briñone dejó de ser siempre la única referencia para iniciar por dentro y pudo concentrarse más en ordenar las coberturas. Graneros, en tanto, encontró mayor libertad para recorrer metros, presionar hacia adelante y pisar zonas ofensivas. Carabajal ofrecía un apoyo cercano y evitaba que cada recuperación obligara al equipo a buscar inmediatamente un pase vertical.
San Martín encontró así una pausa que no significó lentitud. Esa diferencia parece pequeña, pero es sustancial. El equipo de Orfila quiere atacar rápido, aunque eso no implica jugar apurado. Contra Almagro hubo momentos en los que Carabajal recibió, frenó y obligó al resto a acomodarse. Cabrera y Veliez ganaban amplitud; Arfaras fijaba a los centrales y Graneros podía aparecer desde atrás. Recién entonces llegaba la aceleración.
“En el primer tiempo se notó mucho la tenencia de pelota. Juntábamos muchos pases y jugábamos por fuera y por dentro”, analizó Carabajal en zona mixta. El volante también reconoció que su gol cambió el desarrollo. “Nos dio un aire distinto. Después de eso nos soltamos y empezamos a jugar, a tener un poco más el control del partido, que es lo que buscamos”, agregó el ex Quilmes.
La amplitud también fue determinante. Cabrera y Veliez permanecieron cerca de las bandas y obligaron a la estructura defensiva del “Tricolor” a ensancharse. Si los laterales rivales saltaban sobre ellos, aparecían espacios interiores. Si cerraban, San Martín podía encontrar a sus extremos. El segundo gol fue una muestra: Cabrera recibió abierto, encontró el pase hacia adentro y Veliez atacó la zona central para definir cruzado.
Pero la transformación del mediocampo no puede explicarse solamente desde Carabajal.
Graneros jugó uno de sus partidos más completos con la camiseta rojiblanca. Recuperó, distribuyó y tuvo energía para acompañar. Briñone volvió a ser el eje silencioso: dio equilibrio y permitió que sus compañeros asumieran riesgos. Entre ambos sostuvieron una estructura que, pese a presentar cuatro futbolistas de características ofensivas, rara vez quedó completamente partida.
El análisis de Alejandro Orfila sobre la circulación de la pelota
Orfila puso el foco incluso más atrás. “Se animaron a jugar, se animaron a triangular”, explicó sobre Nahuel Manganelli, Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Rodrigo Ayala. “Al sacar la pelota limpia permiten que los volantes tengan el rendimiento que tuvieron y, a su vez, eso permite el rendimiento de los delanteros”, agregó el DT. La frase revela la idea: el funcionamiento no comienza cuando Carabajal recibe, sino en la capacidad de encontrarlo en condiciones favorables.
El complemento presentó una dificultad distinta. Almagro abandonó progresivamente la elaboración y empezó a jugar largo, buscando la segunda pelota. San Martín perdió protagonismo con la posesión y el partido se volvió más físico. Sin embargo, no se desordenó. “Fueron dos maneras de jugar que se vieron en el partido y creo que lo hicimos bien de las dos formas”, sostuvo Carabajal.
Ahí aparece quizás la conclusión más interesante del 3 a 0. Orfila no sólo encontró nombres; empezó a definir funciones. Briñone equilibra, Graneros recorre y Carabajal conecta. Cuando el “10” retrocede, San Martín suma un hombre en el medio sin resignar la amplitud de Cabrera y Veliez ni la referencia de Arfaras.
Deportivo Maipú, en Mendoza, propondrá otro examen. El interrogante será comprobar si esta distribución puede sostenerse ante contextos diferentes. Por ahora, el partido contra Almagro dejó una pista concreta: San Martín parece haber encontrado una mejor manera de repartir el trabajo en el corazón del equipo.