Atlético divide la mirada: la Reserva debuta y la Primera ajusta detalles

Resumen para apurados
- Este martes la Reserva de Atlético Tucumán debuta ante Aldosivi en Ojo de Agua, mientras la Primera ultima detalles para el inicio del Clausura el 26 de julio.
- El selectivo viene de una gran campaña previa y evalúa usar juveniles de Primera, mientras el plantel de Falcioni hace trabajos tácticos ante un rival con más rodaje.
- El doble desafío del club busca consolidar el proyecto de juveniles en Reserva y lograr un debut exitoso en Primera División, equilibrando la falta de competencia oficial.
Mientras el plantel de Primera comenzó su penúltima semana de pretemporada antes del debut en el Clausura frente a Independiente Rivadavia, el 26 de julio desde las 15 en el Monumental, la Reserva de Atlético Tucumán iniciará este martes su camino en el Torneo Proyección. Desde las 13 enfrentará a Aldosivi en el complejo de Ojo de Agua, con arbitraje de Mauro Trinidad.
El equipo dirigido por Ramiro González hará su estreno oficial en el segundo semestre tras una gran campaña en el certamen anterior, en el que quedó eliminado en los cuartos de final frente a Boca, luego de finalizar cuarto en su zona con un histórico registro de 30 puntos.
La principal incógnita pasa por saber si el entrenador podrá contar con los futbolistas que realizaron la pretemporada junto al plantel profesional durante las últimas semanas. Ese es el caso de la zaga central titular, integrada por Tomás Jung y Juan Pablo Posse, quien incluso sumó minutos en el amistoso del “Decano” frente a Tucumán Central, disputado el miércoles.
El extremo Facundo Pimienta y el defensor Iván Córdoba también participaron de ese encuentro, mientras que el delantero Rodrigo Granillo se había incorporado semanas antes a los entrenamientos del plantel superior. De todos modos, todo indica que los cuatro estarán disponibles para el compromiso de hoy.
El Clausura en la mira
Mientras tanto, el plantel de Primera continúa con su puesta a punto para el inicio de la competencia oficial. En esta etapa de la preparación, los trabajos están más enfocados en los aspectos tácticos y técnicos que en la preparación física.
Este lunes, el conjunto dirigido por Julio César Falcioni se entrenó por la tarde, mientras la dirigencia intenta resolver la situación de Javier Domínguez. El volante se encuentra a préstamo en el “Decano” y, en caso de concretarse su desvinculación, deberá regresar a Olimpia, dueño de su pase.
Por su parte, Independiente Rivadavia, próximo rival de Atlético, ya tuvo su estreno oficial en el segundo semestre. La “Lepra” derrotó 1-0 a Tigre con un gol de penal de Luciano Gómez, en un encuentro muy parejo, y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la enfrentará al ganador del cruce entre River y Aldosivi.
De esta manera, Atlético afronta un doble desafío en la recta final de la pretemporada: no sólo llegar de la mejor manera al debut, sino también equiparar el ritmo de competencia de un rival que ya sumó minutos oficiales en este segundo semestre.