Atlético divide la mirada: la Reserva debuta y la Primera ajusta detalles

Mientras el plantel de Primera comenzó su penúltima semana de pretemporada antes del debut en el Clausura frente a Independiente Rivadavia, el 26 de julio desde las 15 en el Monumental, la Reserva de Atlético Tucumán iniciará este martes su camino en el Torneo Proyección. Desde las 13 enfrentará a Aldosivi en el complejo de Ojo de Agua, con arbitraje de Mauro Trinidad.