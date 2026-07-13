"Primero el club": la fórmula detrás de un nuevo título de Natación y Gimnasia

Resumen para apurados
- Natación y Gimnasia se consagró campeón del Anual Tucumano de rugby al vencer a Huirapuca el domingo en Los Tarcos, impulsado por su lema de prioridad institucional.
- El título corona un proceso basado en el lema Primero el club, que fomenta el sentido de pertenencia y la continuidad de entrenadores desde las divisiones formativas.
- El campeonato consolida al equipo de cara a los cuartos de final del Torneo del Interior contra Universitario y la futura defensa de su título en el exigente torneo Regional.
El ruido de los bombos y los platillos todavía parece mezclarse con el fervor de los cánticos en un rincón de la avenida Benjamín Aráoz, frente al Parque 9 de Julio. El blanco de la fachada de Natación y Gimnasia hace horas que luce distinto, o al menos así lo sienten los cientos de hinchas que celebraron el domingo la conquista del Anual Tucumano.
“Primero el club, siempre el club”. La frase se escucha desde hace años en la institución y, puertas adentro, aseguran que es mucho más que un eslogan. Es la idea que explica un presente que ya suma grandes actuaciones, tras el Anual obtenido en 2024 y el subcampeonato en el Regional 2025.
Una identidad
Para Jorge Etchandy, vicepresidente del "Blanco", ese principio terminó moldeando la identidad del club. “Con esa frase entendimos, y lo más lindo es que la repiten desde los más chiquitos, que la institución está por sobre todo. Anteponiendo al club, trabajando para que esté bien y no cada uno de nosotros de manera individual, no hay forma de que nos equivoquemos. Es impresionante cómo caló esto en cada uno de los socios”, asegura.
El dirigente considera que el éxito deportivo es la consecuencia de un proceso mucho más profundo, basado en el sentido de pertenencia construido durante los últimos años. Según explica, el valor de este campeonato no está únicamente en haber levantado la copa, sino en la forma en que se llegó hasta ella.
“Hay distintas formas de conseguir el éxito o un torneo, pero nosotros valoramos muchísimo todo el proceso que ha tenido este Natación campeón. Levantar el título es mucho más que eso”, sostiene.
Etchandy destaca que buena parte del actual plantel superior fue formada por el mismo cuerpo técnico que hoy conduce al equipo de Primera. Muchos de esos entrenadores acompañaron a los jugadores desde infantiles y juveniles, generando una continuidad que, a su entender, se refleja tanto en el rendimiento como en el vínculo humano.
“La cabeza de Natación son chicos que han hecho toda la carrera formativa. Formaron parte de los distintos planteles y hoy dirigen a esos mismos jugadores que ayudaron a formar. Esa comunión se ve en el compromiso y en el trato”, explica.
Aunque reconoce el gran trabajo realizado por el cuerpo técnico y los jugadores dentro de la cancha, insiste en que el diferencial del club aparece fuera de ella.
“Lo que más nos llena de orgullo es ver el nivel de compromiso y de amor que tienen los chicos del plantel superior. Ese compromiso se contagia mucho a los más chicos. Los jugadores de Primera siempre bajan, comparten con infantiles y juveniles, dan clínicas y son muy cercanos. Todo eso suma, más allá de lo técnico, para que los títulos lleguen”, afirma el directivo.
Una familia
La victoria por 38-26 sobre Huirapuca, conseguida el domingo en Los Tarcos, desató un nuevo festejo multitudinario en la institución. Y para Etchandy, la celebración terminó de reflejar aquello que identifica al “Blanco”.
“El día después es maravilloso. Compartíamos toda la familia en el festejo: los jugadores, los directivos, el hockey, el rugby, todos juntos. Creo que la frase que más se repetía era: ‘Qué lindo que es pertenecer a la familia de Natación’. Ahí somos todos iguales, no hay dirigentes ni jugadores. Es fantástico el clima que se vive en el club en las instancias finales, con las tribunas llenas, el color y la pasión”, relata.
Lo que viene
La euforia por el campeonato todavía permanece, aunque en el club ya miran hacia adelante. El calendario no da respiro y los próximos desafíos ya están en marcha.
“Esto sigue. Ahora viene el Torneo del Interior, en el que ya estamos clasificados para los cuartos de final y dentro de dos semanas jugamos contra Universitario. Después llegará el Regional, un torneo larguísimo que termina en noviembre. Queremos competir en todo: ser protagonistas en el ‘TDI’ y defender el Regional, que es un campeonato que nos encanta y que tiene un nivel muy competitivo”, señala.
Para Etchandy, el título también aporta un impulso anímico importante de cara a lo que viene. “Te da otro empuje. Ganar ayuda a plantarte. Además, tenemos muchos chicos que ya jugaron varias finales y esa experiencia pesa mucho en estos partidos. Se notó el domingo y el entusiasmo para lo que viene es enorme”, cerró.
Mientras los festejos empiezan a apagarse y la rutina vuelve de a poco al club, hay algo que permanece intacto. El trofeo ya ocupa un nuevo lugar en la vitrina, pero puertas adentro todos coinciden en que la verdadera conquista sigue siendo la misma de siempre: sostener ese “Primero el club” que hoy resuena con la misma fuerza que los bombos del domingo campeón.
Ahora llegarán desafíos más exigentes y una presión acorde al lugar que ocupa el campeón. Pero este Natación hace tiempo entendió que los títulos son consecuencia de un proceso. Y mientras el club siga estando por encima de los nombres, el techo seguirá siendo difícil de adivinar.