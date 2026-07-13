"Primero el club": la fórmula detrás de un nuevo título de Natación y Gimnasia

Para Jorge Etchandy, vicepresidente del "Blanco", ese principio terminó moldeando la identidad del club. “Con esa frase entendimos, y lo más lindo es que la repiten desde los más chiquitos, que la institución está por sobre todo. Anteponiendo al club, trabajando para que esté bien y no cada uno de nosotros de manera individual, no hay forma de que nos equivoquemos. Es impresionante cómo caló esto en cada uno de los socios”, asegura.