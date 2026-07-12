Natación escribió otro capítulo dorado y volvió a ser campeón del Anual

Porque si algo distinguió a este Natación fue la convicción. Nunca perdió la calma. Nunca se desesperó. Incluso cuando Huirapuca logró dar vuelta el resultado y parecía haber encontrado el partido que quería, los “Blancos” siguieron haciendo exactamente lo mismo. Apostaron a su estructura, a la paciencia y a la confianza de un plantel que hace tiempo viene acostumbrándose a jugar este tipo de encuentros. No es casualidad. El año pasado disputó la final del Regional y solamente Tucumán Rugby pudo frenarlo. Durante buena parte de esta temporada volvió a ocupar los primeros puestos de la fase regular y, además, mantenía la base del equipo que había levantado el Anual en 2024. Ya no era una ilusión. Era un candidato. Y terminó confirmándolo.