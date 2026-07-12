Natación escribió otro capítulo dorado y volvió a ser campeón del Anual
El "Blanco" derrotó 38-26 a Huirapuca en una final vibrante disputada en Los Tarcos y volvió a quedarse con el Torneo Anual de la URT. Con una actuación determinante de Máximo Ledesma y una identidad de juego consolidada, Natación confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia.
Resumen para apurados
- Natación y Gimnasia se consagró campeón del Torneo Anual de la URT al derrotar 38-26 a Huirapuca en la final disputada recientemente en Los Tarcos, Tucumán.
- Con una sólida actuación de Máximo Ledesma, el club revirtió un resultado adverso y capitalizó la experiencia de haber sido finalista del torneo Regional el año pasado.
- El título consolida a Natación y Gimnasia en la élite del rugby tucumano, ratificando su estructura y perfilándose como el rival a vencer para las próximas temporadas.
Natación y Gimnasia hace rato dejó de golpear la puerta. Ahora la abre, entra y se sienta en la mesa de los grandes con total naturalidad. Lo volvió a demostrar en Los Tarcos, donde derrotó 38-26 a Huirapuca y se consagró campeón del torneo Anual después de una final que tuvo de todo: momentos de tensión, un cierre cargado de dramatismo y, sobre todo, un equipo que jamás dejó de creer en su plan.
Porque si algo distinguió a este Natación fue la convicción. Nunca perdió la calma. Nunca se desesperó. Incluso cuando Huirapuca logró dar vuelta el resultado y parecía haber encontrado el partido que quería, los “Blancos” siguieron haciendo exactamente lo mismo. Apostaron a su estructura, a la paciencia y a la confianza de un plantel que hace tiempo viene acostumbrándose a jugar este tipo de encuentros. No es casualidad. El año pasado disputó la final del Regional y solamente Tucumán Rugby pudo frenarlo. Durante buena parte de esta temporada volvió a ocupar los primeros puestos de la fase regular y, además, mantenía la base del equipo que había levantado el Anual en 2024. Ya no era una ilusión. Era un candidato. Y terminó confirmándolo.
El comienzo parecía darle rápidamente la razón. Apenas iban tres minutos cuando Santiago Calderón apoyó el primer try de la tarde. La posterior conversión y un penal de Máximo Ledesma estiraron la ventaja hasta un tranquilizador 10-0. Natación dominaba el territorio, manejaba la posesión y transmitía la sensación de tener el partido bajo control.
Pero enfrente estaba Huirapuca, un equipo que también había construido su camino hasta la final a partir de la fortaleza de su pack y de una enorme capacidad para competir. El hooker Enzo Gutiérrez descontó con un try y Juan Manuel Molinuevo, infalible, acercó a los del sur. Aunque Ledesma respondió con otro penal para poner el 13-7, el desarrollo comenzaba a emparejarse.
Y entonces apareció la mejor versión del equipo de Concepción. Primero Molinuevo volvió a sumar de a tres y, unos minutos después, Paolo Conti apoyó un try que cambió el rumbo del encuentro. Con la conversión, Huirapuca pasó a ganar 17-13 y empezaba a imponer las condiciones físicas que tanto daño había causado durante todo el campeonato.
Era el momento más delicado para Natación. Muchos equipos, después de semejante golpe, habrían perdido el eje. Sin embargo, los “Blancos” respondieron con personalidad. Ignacio Martínez apoyó un try clave para recuperar la ventaja, aunque antes del descanso otro penal de Molinuevo dejó el marcador 20-18 favorable a Huirapuca.
El resultado era adverso. Las sensaciones también. Pero Natación nunca dio señales de desesperación.
El segundo tiempo terminó marcando la diferencia entre un muy buen equipo y un campeón. Apenas comenzado el complemento, Matías Orlande encontró el in-goal para devolverle la ventaja a los “Blancos”. Ledesma, con una efectividad impecable frente a los palos, estiró la diferencia hasta el 25-20. Sin embargo, Huirapuca tampoco estaba dispuesto a entregar la final. Molinuevo siguió castigando con el pie y mantuvo a su equipo siempre a una posesión de distancia. Aunque Ledesma también mostraría su calidad de cara a los palos.
La final estaba abierta. Y fue entonces cuando apareció la jugada que probablemente resumió toda la campaña de Natación.
Con un jugador menos, en un momento donde cualquier error podía cambiar la historia, los “Blancos” encontraron fuerzas para atacar. Lejos de especular, fueron hacia adelante. El ingresado Matías Bascary encontró el espacio, apoyó el try y desató el festejo de toda la parcialidad blanca. La posterior conversión de Ledesma llevó el marcador a 35-26 y representó un golpe anímico del que Huirapuca ya no pudo recuperarse.
Ese try valió mucho más que cinco puntos. Fue la demostración de que este equipo nunca dejó de creer. Ni cuando estuvo abajo en el marcador. Ni cuando el partido se volvió físico. Ni siquiera cuando jugaba con inferioridad numérica.
Sobre el final llegó una de las acciones más preocupantes de la tarde. Paolo Conti fue expulsado tras un fuerte choque con César Rivadeneira, que debió abandonar el campo en camilla y fue trasladado en ambulancia. En medio de ese clima de incertidumbre, Ledesma volvió a mostrar toda su jerarquía con un nuevo penal para establecer el definitivo 38-26.
El apertura firmó una actuación impecable con el pie. Cada penal y cada conversión terminaron teniendo un peso enorme en el desarrollo de una final que durante más de una hora se jugó al límite.
Pero reducir el título únicamente a una actuación individual sería injusto. Natación ganó porque creyó en una identidad que viene construyendo desde hace varias temporadas. Porque sostuvo una estructura competitiva. Porque aprendió de las derrotas, como aquella final del Regional perdida el año pasado, y volvió más fuerte. Porque ya no necesita demostrar que pertenece a la élite del rugby tucumano.
Simplemente juega como uno de los mejores. Y cuando las finales se definen por detalles, la convicción suele marcar la diferencia. Natación nunca dejó de creer. Ni cuando estaba abajo. Ni cuando el partido se complicó. Ni cuando tuvo un hombre menos. Por eso volvió a ser campeón. Y por eso este título parece mucho más que una consagración. Parece la confirmación de que este equipo llegó para quedarse.