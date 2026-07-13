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De qué murió Sam Neill: qué enfermedad tenía el actor de Jurassic Park y qué dijo su familia

A lo largo de su trayectoria alternó papeles de héroe y villano en cine y televisión, participó en producciones británicas y estadounidenses y dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento gracias a su versatilidad y carisma frente a las cámaras.

De qué murió Sam Neill: qué enfermedad tenía el actor de Jurassic Park y qué dijo su familia
De qué murió Sam Neill: qué enfermedad tenía el actor de Jurassic Park y qué dijo su familia
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El actor Sam Neill falleció repentinamente este lunes a los 78 años en Sídney, Australia, según informó su familia mediante un comunicado, sin precisar la causa del deceso.
  • Diagnosticado en 2022 con un linfoma no Hodgkin, el intérprete de Jurassic Park logró controlar la enfermedad y se encontraba libre de cáncer al momento de su deceso.
  • Su fallecimiento cierra una destacada trayectoria de cinco décadas en cine y televisión. Su legado perdurará a través de personajes icónicos como el doctor Alan Grant.
Resumen generado con IA

El actor Sam Neill, reconocido mundialmente por interpretar al doctor Alan Grant en la saga Jurassic Park, murió este lunes a los 78 años en Sídney, Australia. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, donde señalaron que el fallecimiento fue "repentino e inesperado".

Sam Neill: cuál era la fortuna que dejó el actor tras su muerte y de dónde provenían sus ingresos

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Figura destacada del cine y la televisión durante más de cinco décadas, Neill dejó una extensa trayectoria que incluyó películas como El Piano, La última profecía y participaciones en exitosas producciones como Peaky Blinders. Su trabajo lo convirtió en uno de los actores más respetados de la industria audiovisual.

De qué murió Sam Neill

Hasta el momento, la familia no informó la causa exacta del fallecimiento. En el comunicado oficial indicó que el actor "seguía libre de cáncer" al momento de su muerte, aunque no brindó mayores precisiones sobre las circunstancias del deceso.

En 2023, Neill había revelado públicamente que le habían diagnosticado un linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo poco frecuente de linfoma no Hodgkin. El propio actor explicó entonces que se trataba de un cáncer de sangre en estadio tres y que recibía tratamiento desde principios de 2022.

Durante la promoción de Jurassic World: Dominion, contó que los primeros síntomas aparecieron cuando detectó la inflamación de unas glándulas mientras participaba de la campaña publicitaria de la película. A partir de ese momento inició un tratamiento que le permitió controlar la enfermedad.

Meses después habló con naturalidad sobre su estado de salud y reflexionó sobre la muerte. "Estoy preparado para eso. Sé que sucederá, pero realmente no me interesa. Está fuera de mi control", expresó en una entrevista.

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

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El mensaje de despedida de su familia

La familia del actor compartió un emotivo comunicado para confirmar la noticia.

"Con inmensa tristeza, la familia de Sam Neill comunica la noticia de su fallecimiento, ocurrido el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de sus seres queridos y partió con la dignidad que caracterizó toda su vida."

El texto también destacó que el actor permanecía libre de cáncer y agradeció especialmente al personal del Hospital Privado St. Vincent por la atención recibida durante los últimos años.

Además, sus familiares solicitaron respeto por la privacidad mientras atraviesan el duelo y adelantaron que en los próximos días se brindarán más detalles sobre la despedida.

Una carrera marcada por grandes éxitos

Nacido en Irlanda del Norte y criado en Nueva Zelanda, Sam Neill comenzó su carrera en la industria cinematográfica australiana antes de alcanzar reconocimiento internacional.

Uno de sus primeros grandes éxitos fue Mi brillante carrera (1979), junto a Judy Davis. Poco después interpretó a Damien Thorn en La última profecía, papel que consolidó su proyección en Hollywood.

Sin embargo, el personaje que lo convirtió en una estrella mundial fue el paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park (1993), dirigida por Steven Spielberg. Años más tarde retomó el papel en Jurassic Park III y Jurassic World: Dominion, donde volvió a compartir pantalla con Laura Dern y Jeff Goldblum.

A lo largo de su trayectoria alternó papeles de héroe y villano en cine y televisión, participó en producciones británicas y estadounidenses y dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento gracias a su versatilidad y carisma frente a las cámaras.

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