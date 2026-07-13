EspectáculosFamosos

Sam Neill: cuál era la fortuna que dejó el actor tras su muerte y de dónde provenían sus ingresos

Sam Neill construyó una destacada carrera en el cine con éxitos como Jurassic Park y también desarrolló un próspero negocio vitivinícola en Nueva Zelanda. Estas son las estimaciones sobre la fortuna que acumuló gracias a sus décadas de trabajo en la industria del entretenimiento.

Sam Neill: cuál era la fortuna que dejó el actor tras su muerte y de dónde provenían sus ingresos
Sam Neill: cuál era la fortuna que dejó el actor tras su muerte y de dónde provenían sus ingresos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El 13 de julio de 2026, el actor Sam Neill falleció de forma repentina en Sídney a los 78 años, legando un patrimonio estimado en unos 20 millones de dólares.
  • Su fortuna provino de salarios por la saga Jurassic Park, las regalías de su libro de memorias y su bodega Two Paddocks, un próspero emprendimiento vitivinícola neozelandés.
  • La muerte del actor cierra una era dorada de Hollywood y deja un legado comercial activo, donde su bodega y las regalías de sus películas seguirán generando ingresos.
Resumen generado con IA

El mundo del cine despidió este 13 de julio de 2026 a Sam Neill, el reconocido actor de origen neozelandés que alcanzó fama internacional por interpretar al doctor Alan Grant en la saga Jurassic Park. A los 78 años, el artista falleció de manera repentina en Sídney, Australia, dejando atrás una trayectoria de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento y una fortuna millonaria construida gracias al cine, la televisión, los libros y los negocios.

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Aunque en los últimos años había enfrentado un linfoma T angioinmunoblástico en estadio tres, Neill había logrado superar la enfermedad y se mantenía libre de cáncer, según había contado públicamente en diversas entrevistas.

De cuánto era la fortuna de Sam Neill

Diversas publicaciones especializadas estiman que el patrimonio del actor oscilaba entre los 18 y los 20 millones de dólares al momento de su fallecimiento.

El sitio especializado Celebrity Net Worth calculaba su fortuna en alrededor de 18 millones de dólares, mientras que otras estimaciones la elevaban hasta los 20 millones. Como ocurre en este tipo de evaluaciones, las cifras se basan en información pública sobre contratos, propiedades y negocios, ya que los registros financieros privados no son de acceso público.

Su riqueza fue el resultado de una combinación de ingresos provenientes de la actuación, el doblaje, la producción audiovisual, la dirección, la publicación de libros y, especialmente en las últimas décadas, de su emprendimiento vitivinícola en Nueva Zelanda.

El viñedo que se convirtió en su gran proyecto personal

Más allá de Hollywood, Neill desarrolló una faceta empresarial que terminó convirtiéndose en una de sus mayores pasiones. En 1993, tras el éxito de Jurassic Park, invirtió parte de sus ganancias en la creación de Two Paddocks, un viñedo ubicado en la región de Central Otago, en Nueva Zelanda.

Con el paso de los años, el proyecto creció hasta alcanzar unas 30 hectáreas distribuidas en distintos terrenos y una producción anual cercana a las 6.000 cajas de vino pinot noir.

Las botellas de Two Paddocks se comercializaban en mercados internacionales con precios que rondaban entre los 40 y 70 dólares. Según estimaciones del sector, el emprendimiento generaba ingresos anuales de entre 1,5 y 2,5 millones de dólares.

El valor de las tierras del viñedo también representaba una parte importante de su patrimonio, con una tasación cercana a los 5 millones de dólares.

Neill solía involucrarse personalmente en la promoción de sus vinos, escribiendo etiquetas y compartiendo notas de cata en redes sociales. En varias oportunidades aseguró que deseaba ser recordado tanto por este proyecto como por sus trabajos en el cine.

Cuánto ganó con Jurassic Park

El punto más alto de su carrera comercial llegó en la década de 1990 gracias a Jurassic Park, la película dirigida por Steven Spielberg que revolucionó la industria cinematográfica.

Por su participación en la cinta estrenada en 1993, Neill habría recibido cerca de 1,5 millones de dólares. Además, obtuvo una participación en las ganancias que le permitió sumar entre 5 y 7 millones adicionales a medida que la película continuó generando ingresos en cines y formatos domésticos.

Años más tarde, cobró alrededor de 4 millones de dólares por protagonizar Jurassic Park III (2001), cifra que se convirtió en el mayor salario individual de su carrera hasta ese momento.

Sin embargo, el récord llegó con Jurassic World Dominion (2022), donde volvió a interpretar al doctor Alan Grant y recibió aproximadamente 5 millones de dólares por regresar a la franquicia.

El éxito de sus memorias

Otra fuente de ingresos importante llegó con la publicación de sus memorias, Did I Ever Tell You This?, lanzadas en 2022 mientras atravesaba el tratamiento contra el cáncer.

El libro se convirtió rápidamente en un éxito editorial en Australia y Nueva Zelanda, ampliando aún más las fuentes de ingresos del actor y consolidando su patrimonio en los últimos años de vida.

Las películas más taquilleras de Sam Neill

La carrera de Sam Neill estuvo marcada por producciones de enorme impacto comercial. Entre las más exitosas se destacan:

  • Jurassic Park (1993): más de 1.100 millones de dólares recaudados a nivel mundial tras sucesivos reestrenos.
  • Jurassic World Dominion (2022): superó los 1.000 millones de dólares en taquilla global.
  • Thor: Ragnarok (2017): alcanzó 855 millones de dólares.
  • Thor: Love and Thunder (2022): recaudó más de 760 millones de dólares.
  • Jurassic Park III (2001): obtuvo cerca de 369 millones de dólares en todo el mundo.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país
1

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años
2

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección
3

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas
4

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
5

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Ranking notas premium
Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
1

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional
2

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional

Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando
3

Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?
4

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito
5

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito

Más Noticias
Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Animals: el día que nació la revalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 1966

"Animals": el día que nació la revalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 1966

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Emboscada y violencia en la Doble Apolo: jinetes atacaron a los corredores con boleadoras en Río Negro

Emboscada y violencia en la "Doble Apolo": jinetes atacaron a los corredores con boleadoras en Río Negro

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Ingenio La Trinidad: la Fiscalía y la defensa coinciden en que el régimen de regularización fiscal frena un procesamiento

Ingenio La Trinidad: la Fiscalía y la defensa coinciden en que el régimen de regularización fiscal frena un procesamiento

Recuerdos fotográficos: 25 de Mayo y Córdoba, esquina gastronómica

Recuerdos fotográficos: 25 de Mayo y Córdoba, esquina gastronómica

Comentarios