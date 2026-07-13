Sam Neill: cuál era la fortuna que dejó el actor tras su muerte y de dónde provenían sus ingresos
Sam Neill construyó una destacada carrera en el cine con éxitos como Jurassic Park y también desarrolló un próspero negocio vitivinícola en Nueva Zelanda. Estas son las estimaciones sobre la fortuna que acumuló gracias a sus décadas de trabajo en la industria del entretenimiento.
Resumen para apurados
- El 13 de julio de 2026, el actor Sam Neill falleció de forma repentina en Sídney a los 78 años, legando un patrimonio estimado en unos 20 millones de dólares.
- Su fortuna provino de salarios por la saga Jurassic Park, las regalías de su libro de memorias y su bodega Two Paddocks, un próspero emprendimiento vitivinícola neozelandés.
- La muerte del actor cierra una era dorada de Hollywood y deja un legado comercial activo, donde su bodega y las regalías de sus películas seguirán generando ingresos.
El mundo del cine despidió este 13 de julio de 2026 a Sam Neill, el reconocido actor de origen neozelandés que alcanzó fama internacional por interpretar al doctor Alan Grant en la saga Jurassic Park. A los 78 años, el artista falleció de manera repentina en Sídney, Australia, dejando atrás una trayectoria de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento y una fortuna millonaria construida gracias al cine, la televisión, los libros y los negocios.
Aunque en los últimos años había enfrentado un linfoma T angioinmunoblástico en estadio tres, Neill había logrado superar la enfermedad y se mantenía libre de cáncer, según había contado públicamente en diversas entrevistas.
De cuánto era la fortuna de Sam Neill
Diversas publicaciones especializadas estiman que el patrimonio del actor oscilaba entre los 18 y los 20 millones de dólares al momento de su fallecimiento.
El sitio especializado Celebrity Net Worth calculaba su fortuna en alrededor de 18 millones de dólares, mientras que otras estimaciones la elevaban hasta los 20 millones. Como ocurre en este tipo de evaluaciones, las cifras se basan en información pública sobre contratos, propiedades y negocios, ya que los registros financieros privados no son de acceso público.
Su riqueza fue el resultado de una combinación de ingresos provenientes de la actuación, el doblaje, la producción audiovisual, la dirección, la publicación de libros y, especialmente en las últimas décadas, de su emprendimiento vitivinícola en Nueva Zelanda.
El viñedo que se convirtió en su gran proyecto personal
Más allá de Hollywood, Neill desarrolló una faceta empresarial que terminó convirtiéndose en una de sus mayores pasiones. En 1993, tras el éxito de Jurassic Park, invirtió parte de sus ganancias en la creación de Two Paddocks, un viñedo ubicado en la región de Central Otago, en Nueva Zelanda.
Con el paso de los años, el proyecto creció hasta alcanzar unas 30 hectáreas distribuidas en distintos terrenos y una producción anual cercana a las 6.000 cajas de vino pinot noir.
Las botellas de Two Paddocks se comercializaban en mercados internacionales con precios que rondaban entre los 40 y 70 dólares. Según estimaciones del sector, el emprendimiento generaba ingresos anuales de entre 1,5 y 2,5 millones de dólares.
El valor de las tierras del viñedo también representaba una parte importante de su patrimonio, con una tasación cercana a los 5 millones de dólares.
Neill solía involucrarse personalmente en la promoción de sus vinos, escribiendo etiquetas y compartiendo notas de cata en redes sociales. En varias oportunidades aseguró que deseaba ser recordado tanto por este proyecto como por sus trabajos en el cine.
Cuánto ganó con Jurassic Park
El punto más alto de su carrera comercial llegó en la década de 1990 gracias a Jurassic Park, la película dirigida por Steven Spielberg que revolucionó la industria cinematográfica.
Por su participación en la cinta estrenada en 1993, Neill habría recibido cerca de 1,5 millones de dólares. Además, obtuvo una participación en las ganancias que le permitió sumar entre 5 y 7 millones adicionales a medida que la película continuó generando ingresos en cines y formatos domésticos.
Años más tarde, cobró alrededor de 4 millones de dólares por protagonizar Jurassic Park III (2001), cifra que se convirtió en el mayor salario individual de su carrera hasta ese momento.
Sin embargo, el récord llegó con Jurassic World Dominion (2022), donde volvió a interpretar al doctor Alan Grant y recibió aproximadamente 5 millones de dólares por regresar a la franquicia.
El éxito de sus memorias
Otra fuente de ingresos importante llegó con la publicación de sus memorias, Did I Ever Tell You This?, lanzadas en 2022 mientras atravesaba el tratamiento contra el cáncer.
El libro se convirtió rápidamente en un éxito editorial en Australia y Nueva Zelanda, ampliando aún más las fuentes de ingresos del actor y consolidando su patrimonio en los últimos años de vida.
Las películas más taquilleras de Sam Neill
La carrera de Sam Neill estuvo marcada por producciones de enorme impacto comercial. Entre las más exitosas se destacan:
- Jurassic Park (1993): más de 1.100 millones de dólares recaudados a nivel mundial tras sucesivos reestrenos.
- Jurassic World Dominion (2022): superó los 1.000 millones de dólares en taquilla global.
- Thor: Ragnarok (2017): alcanzó 855 millones de dólares.
- Thor: Love and Thunder (2022): recaudó más de 760 millones de dólares.
- Jurassic Park III (2001): obtuvo cerca de 369 millones de dólares en todo el mundo.