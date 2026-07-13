Sam Neill: cuál era la fortuna que dejó el actor tras su muerte y de dónde provenían sus ingresos

El mundo del cine despidió este 13 de julio de 2026 a Sam Neill, el reconocido actor de origen neozelandés que alcanzó fama internacional por interpretar al doctor Alan Grant en la saga Jurassic Park. A los 78 años, el artista falleció de manera repentina en Sídney, Australia, dejando atrás una trayectoria de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento y una fortuna millonaria construida gracias al cine, la televisión, los libros y los negocios.