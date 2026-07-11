El Senasa capacitó sobre la prevención de la triquinosis

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) llevó a cabo un ciclo de actividades territoriales de difusión y prevención sobre la triquinosis destinado al sector productivo, elaboradores de alimentos, público general y estudiantes de distintos niveles educativos en las provincias del país.
Las iniciativas se concretaron con el objetivo de brindar recomendaciones e información para la prevención de esta zoonosis y consistieron en el dictado de charlas informativas que se apoyan en presentaciones y material didáctico complementario, diseñado específicamente para el alumnado y su cuerpo docente, en escuelas del ámbito agrario, rural y urbano y de formación profesional para la elaboración de alimentos.
Las actividades técnicas se realizaron en diferentes provincias del país a cargo de agentes del Senasa de los centros regionales, donde se hizo hincapié en esta enfermedad parasitaria que afecta a las personas mediante el consumo de carne o de productos cárnicos crudos o insuficientemente cocidos -como fiambres artesanales, chorizos, salamines o jamón crudo-, que contienen larvas del parásito Trichinella spp. Dado que la triquinosis no puede evidenciarse a simple vista, el conocimiento de las medidas preventivas por parte de quienes producen como de quienes consumen estos alimentos resulta clave.