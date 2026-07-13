El Mundial 2026 ya rompió otro récord: llevó más público que Rusia 2018 y Qatar 2022 juntos

El Mundial 2026 no solo está marcando un antes y un después por ser el primero con 48 selecciones y 104 partidos. También está haciendo historia por la respuesta del público. A falta de apenas cuatro encuentros para el cierre del torneo, la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá ya estableció un nuevo récord de asistencia y dejó atrás, incluso, la convocatoria conjunta de las dos ediciones anteriores.