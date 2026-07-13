Copa del Mundo

El Mundial 2026 ya rompió otro récord: llevó más público que Rusia 2018 y Qatar 2022 juntos

A una semana del final del torneo, la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá ya superó los 6,5 millones de espectadores en los estadios.

COLOR. Argentinos coparon las gradas y llenaron el estadio de emoción.
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Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El Mundial 2026 en Norteamérica superó los 6,5 millones de espectadores a una semana de la final, superando la asistencia de Rusia 2018 y Qatar 2022 juntos gracias a su formato.
  • La cifra se alcanzó en los primeros 100 partidos con un aforo promedio del 99,7%. El fenómeno se extendió a los Fan Festivals, que recibieron más de 7,7 millones de visitantes.
  • El récord seguirá creciendo con las semifinales y la final pendientes. El éxito del formato de 48 equipos sienta un precedente para la organización de futuros megaeventos.
Resumen generado con IA

El Mundial 2026 no solo está marcando un antes y un después por ser el primero con 48 selecciones y 104 partidos. También está haciendo historia por la respuesta del público. A falta de apenas cuatro encuentros para el cierre del torneo, la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá ya estableció un nuevo récord de asistencia y dejó atrás, incluso, la convocatoria conjunta de las dos ediciones anteriores.

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De acuerdo con los datos oficiales difundidos por la FIFA, los primeros 100 partidos del campeonato reunieron a 6.527.410 espectadores en las tribunas. La cifra supera los 6.436.020 asistentes que, sumados, registraron los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, torneos que contaron con apenas 64 encuentros cada uno.

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El dato adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta que el Mundial aún no terminó. En el calendario restan las semifinales entre Argentina e Inglaterra y España frente a Francia, además del partido por el tercer puesto y la gran final, por lo que el récord seguirá ampliándose en los próximos días.

Estadios casi llenos en cada partido

El entusiasmo del público quedó reflejado también en el nivel de ocupación de los escenarios. Según el último informe publicado por la FIFA, el torneo registra un 99,7% de aforo promedio, con más de 65.000 espectadores por encuentro, números que confirman el enorme interés que despertó la competencia en Norteamérica.

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La convocatoria no se limitó a quienes consiguieron una entrada para los partidos. Los distintos FIFA Fan Festivals, instalados en las ciudades sede de Estados Unidos, México y Canadá, recibieron más de 7,7 millones de visitantes, consolidándose como uno de los grandes atractivos paralelos del campeonato.

PASIÓN ARGENTINA. Hinchas argentinos PASIÓN ARGENTINA. Hinchas argentinos

Un fenómeno que también arrasa en las redes

El impacto del Mundial 2026 también se trasladó al universo digital. La FIFA informó que el certamen acumuló 20.000 millones de reproducciones de video, 30.000 millones de impresiones y 1.700 millones de interacciones en redes sociales, cifras que superan ampliamente las registradas en la misma instancia de Qatar 2022.

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Entre los contenidos más populares sobresalió la celebración del tradicional remo vikingo de la selección de Noruega, que alcanzó 174 millones de visualizaciones en TikTok, mientras que la actuación de Shakira y Burna Boy durante la ceremonia inaugural también se ubicó entre los videos más vistos del torneo.

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