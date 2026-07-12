La fuerza del campeón: Argentina volvió a sobrevivir, le regaló a Messi un partido más y ahora va por Inglaterra

Italia 90 queda demasiado lejos como para trazar comparaciones exactas. Aquella Argentina era otra, pero los Mundiales tienen esas extrañas conexiones que atraviesan épocas. La Selección de Carlos Bilardo había llegado a Italia para defender el título conseguido cuatro años antes en México y terminó construyendo su camino a la final entre sufrimientos, penales, las manos de Sergio Goycochea y el carácter de un equipo que se resistía a aceptar el final.