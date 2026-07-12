Así es la casa de Julián Álvarez y Emilia Ferrero en Madrid: diseño moderno, muebles en torre y un amplio jardín

Resumen para apurados
- El futbolista Julián Álvarez y Emilia Ferrero mostraron la intimidad de su moderna y minimalista casa en Madrid durante un recorrido en video junto al exrugbier Agustín Creevy.
- Tras mudarse a España, la pareja diseñó un hogar que prioriza la funcionalidad, con una cocina de estilo minimalista, espacios integrados de concepto abierto y un amplio jardín.
- El recorrido expone el estilo de vida del campeón del mundo en Europa, reflejando cómo equilibra su privacidad familiar con las exigencias de su carrera deportiva de élite.
Desde que se instaló en España para jugar en el fútbol europeo, Julián Álvarez construyó junto a Emilia Ferrero un hogar que combina funcionalidad, diseño contemporáneo y ambientes amplios. La pareja vive en una exclusiva zona residencial de Madrid, donde cada espacio fue pensado para priorizar la comodidad y la vida cotidiana.
La intimidad de la vivienda quedó al descubierto en un recorrido que el delantero de la Selección Argentina realizó junto al exrugbier Agustín Creevy para su canal de YouTube, mostrando los principales ambientes de la casa.
Un ingreso con doble altura y espacios abiertos
La vivienda recibe a sus visitantes con un hall de entrada de doble altura que aporta amplitud y luminosidad. Un bonsái ubicado en el recibidor se convierte en uno de los primeros detalles decorativos, mientras que la distribución permite una circulación fluida hacia el resto de los ambientes.
El concepto abierto domina toda la casa, con espacios conectados entre sí y una decoración basada en colores neutros, líneas simples y abundante luz natural.
La cocina de Julián Álvarez: minimalismo, isla central y muebles en torre
Uno de los ambientes más destacados es la cocina, diseñada bajo un estilo moderno y minimalista. Los grandes ventanales permiten el ingreso de luz durante gran parte del día y refuerzan la conexión con el jardín.
El espacio incorpora una amplia isla central que funciona tanto como superficie de trabajo como punto de encuentro para desayunos y reuniones familiares.
Entre los detalles más llamativos aparecen los muebles en torre, alacenas que se extienden desde el piso hasta el techo y maximizan el espacio de guardado sin sobrecargar visualmente el ambiente. Los únicos contrastes en negro aparecen en algunos electrodomésticos y en estas estructuras empotradas.
La cocina también está preparada para el trabajo de la chef privada de la familia, especializada en nutrición deportiva, quien forma parte de la rutina diaria del delantero.
Un living con arte abstracto y diseño contemporáneo
El living se integra completamente con la cocina, sin paredes que separen ambos ambientes.
El espacio está compuesto por un gran sillón en tonos claros, mesas bajas de líneas rectas y un sistema de iluminación con rieles empotrados y spots direccionables que resaltan distintos sectores.
Uno de los protagonistas del ambiente es un gran cuadro abstracto en tonos tierra, con texturas y relieves que aportan profundidad al espacio. La televisión, instalada de manera discreta sobre una pared, evita convertirse en el centro de la decoración y mantiene el estilo sobrio del ambiente.
Sala de juegos con pool, barra y dardos
Otro de los sectores más llamativos de la vivienda es el área de entretenimiento.
Allí se destaca una mesa de pool ubicada con suficiente espacio libre para jugar cómodamente. El ambiente también cuenta con un tablero electrónico de dardos, una barra con banquetas, estanterías abiertas y hasta una máquina para preparar pochoclos, que aporta un toque más distendido al espacio.
La distribución mantiene el concepto abierto del resto de la casa, integrando el sector de juegos con las áreas sociales.
Un despacho para el trabajo y un jardín con mucha privacidad
La vivienda también dispone de un despacho destinado a las actividades laborales y reuniones, manteniendo el mismo estilo minimalista presente en el resto de los ambientes.
En el exterior, el jardín se convierte en una prolongación natural del living gracias a los grandes ventanales corredizos.
El terreno cuenta con una amplia superficie de césped, árboles que aportan sombra y muros perimetrales cubiertos por enredaderas, una solución que brinda privacidad sin generar sensación de encierro.
Con una estética moderna, funcional y alejada de los excesos, la casa de Julián Álvarez y Emilia Ferrero refleja un estilo de vida donde predominan la comodidad, los espacios abiertos y una decoración elegante basada en materiales nobles, arte contemporáneo y colores neutros.