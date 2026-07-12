“El maestro no es Google: su autoridad ya no depende de saberlo todo, sino de enseñar a pensar”

-T.B.: Al libro lo pensamos y escribimos el año pasado y es increíble cómo la primera Encíclica Papal va muy de la mano con lo que hicimos con Silvia. Nosotros, desde la filosofía, hablamos del mito de la neutralidad valorativa, que es la idea de que las herramientas tecnológicas no son ni buenas ni malas, sino que tiene que ver con cómo las usamos. Por el contrario, en el libro, como en la Encíclica y en otros espacios, vas a encontrar esa intuición que estamos tratando de romper, la idea de que efectivamente hay ideología detrás de estas plataformas. Estas herramientas reflejan lo que la sociedad está necesitando en este momento, los temores, los dolores, las angustias. Esta aversión que parece que todos le tenemos a la aflicción, al esfuerzo, a pensar, a detenernos, no es casual. Hay una especie de adormecimiento. Lo vemos en el aula, pero lo vemos en muchas otras instancias personales. Entonces, cuando uno empieza a pensar, por ejemplo, en las fake news, ¿qué es lo que siempre aparece? Lo emotivo, lo pasional, cómo efectivamente estos dispositivos terminan desinformando siempre con una intencionalidad detrás. Desarmar eso y encontrar la intencionalidad requiere una habilidad muy compleja que la escuela tiene que colaborar en crear.