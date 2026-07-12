Mock Joy recuperó su mejor nivel en el turf local

PRIMERA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “DIA DE LA INDEPENDENCIA”

1° BAR RIVAS 56 Walter Marrades

2° MUNDO DANIEL 56 Francisco Brito

3° PRIDE CANDY 56 Pablo Alarcón

4° GALÁN DE GIRA 56 Matías Rodríguez

5° FUMIKOMI 54 Cristian Caram

6° ISLAND OF LUCK 54 Arnaldo Lastra

U° * TAILGATE 52 Lautaro Ponce

(*): Rodó a la altura de los 600 metros finales. Su jinete resultó ileso.

Entrenador: Daniel Ramos

Caballeriza: Rubio’s

El ganador es hijo de: Hi Happy - Langostura

Tiempo: 1’15”2/5

Ganada por: 7 cuerpos y 6 cuerpos





SEGUNDA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “CONGRESO DE TUCUMÁN”

1° SEÑOR SKY 56 Matías Rodríguez

2° GLANIADOR 56 Rubén Camos

3° CRAZY DANCE 53 Benjamín Ossán

4° WATERLIGHT 57 Ángel Vai

5° FULGENTE 56 Lucas González

6° CENTELLA BIG PRIZE 56 Walter Marrades

7° HOME TREASURE 56 José Vizcarra

U° MUY CONFIABLE 52 Kevin Olivera

Entrenador: Roberto Ledesma

Caballeriza: Doña Isabela

El ganador es hijo de: Señor Candy - Dona Gabi

Tiempo: 1’28”2/5

Ganada por: 11 cuerpos y 2 cuerpos





TERCERA CARRERA

(1.100 metros)

PREMIO “CONGRESALES 1816”

1° PURA BENDICIÓN 56 Sergio Barrionuevo

2° ISLA BONITA 52 Ángel Villegas

3° SEA ETTE 56 Walter Marrades

4° BABY MALEN 52 Kevin Olivera

5° REXQUISITA 56 Matías Rodríguez

6° SAFE HOUSE 56 Franklin Cáceres

7° LAY JOY 56 Francisco Brito

8° ISLAND EXPRESS 52 Benjamín Ossán

9° LA ADRI 56 Pablo Alarcón

U° GUARDIA NEGRA 56 Rubén Camos

Entrenador: José Moukarzel

Caballeriza: El Doctor (Santiago del Estero)

La ganadora es hija de: Puro Blabla - Simonis

Tiempo: 1’9”2/5

Ganada por: 1 1/2 cuerpos y 3/4 cuerpo





CUARTA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “CASA HISTORICA DE TUCUMÁN”

1° THALAMIC PASS 56 Sergio Barrionuevo

2° HIPNÓTICA ORPEN 54 Benjamín Ossán

3° DUBÁI JOY 56 Francisco Brito

4° CLARO DESEO 56 Franklin Cáceres

5° EGMONT 56 Héctor Suárez

U° NÚMERO PUESTO 56 Facundo Navarro

Entrenador: Hugo Santilo

Caballeriza: Bandera (Santiago del Estero)

El ganador es hijo de: Distinctiv Passion - Thalami

Tiempo: 46”3/5

Ganada por: 1 cuerpo y 3 cuerpos





QUINTA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “PEDRO MIGUEL ARAOZ”

1° COUNT THE GOLD 50 Héctor Suárez

2° OMATE 57 José Vizcarra

3° SOY NICHOLAS 50 Benjamín Ossán

4° TIRO PERFECTO 57 Julián Bethencourt

5° * DON CHIPION 54 Walter Marrades

6° SOLIDUS 57 Francisco Brito

7° TALENTO EMBRUJADO 54 Ángel Vai

U° ABRIENDO CAMINO 57 Franklin Cáceres

(*): Había finalizado segundo, pero fue distanciado al quinto lugar por las molestias ocasionadas en los últimos 150 metros.

Entrenador: Víctor Jiménez

Caballeriza: El Decano

El ganador es hijo de: Gold Gulch - Come With Us

Tiempo: 1’21”4/5

Ganada por: 3/4 cuerpo y 1/2 cuerpo





SEXTA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “ALESSIA Y AVIANNA CORONEL”

1° PUNY JOY 56 Facundo Morán

2° TRUMAN CAPOTE 56 José Vizcarra

3° NIO NIO 56 Francisco Brito

4° NURBURGRING 56 Rubén Camos

5° LONG WAY DOWN 56 Cristian Caram

6° SUMMANUS 56 Héctor Suárez

7° WELCOME CIMA 56 Matías Rodríguez

8° IMMANUEL 56 Julián Bethencourt

U° SICINIUS 56 Sergio Barrionuevo

Entrenador: Luis Brito

Caballeriza: Seba y Cami

El ganador es hijo de: Roman Joy - Punky Catcher

Tiempo: 1’14” 4/5

Ganada por: pescuezo y 7 cuerpos





SÉPTIMA CARRERA

(1.500 metros)

ESPECIAL “JUAN MANUEL CORONEL”

1° MOCK JOY 55 Ángel Vai

2° GOLDEN WARRIOR 61 Walter Marrades

3° SIXTIES KALATH 55 Francisco Brito

4° GROOVING 56 Héctor Suárez

5° BABY CHAMPION 53 José Vizcarra

6° DUPLEXER 54 Facundo Navarro

7° HONOR ARGENTINO 52 Matías Rodríguez

U° DRAGONET 55 Julián Bethencourt

Entrenador: Sergio Cuellar

Caballeriza: 5 de Copas

El ganador es hijo de: Roman Joy - Make a Promise

Tiempo: 1’33”4/5

Ganada por: 6 cuerpos y 8 cuerpos





OCTAVA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “JUAN JOSÉ PASO”

1° SOL POR NORMA 53 José Vizcarra

2° Q JOTE 53 Facundo Morán

3° GLORIOSO IRENEO 55 Sergio Barrionuevo

4° LONG NELLO 53 Francisco Brito

5° ES AMOROSO 53 Kevin Olivera

6° MADERO AL COMPÁS 53 Héctor Suárez

7° CORNELL 53 Héctor Alcayaga

8° FURIOSO LIFE 53 Pablo Alarcón

U° MURTAAJIL 53 Rubén Camos

Entrenador: Miguel Sir

Caballeriza: Del Valle A.A.

El ganador es hijo de: Sol Planet - Normandia

Tiempo: 1’23”2/5

Ganada por: 5 cuerpos y cabeza





NOVENA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “JOSÉ IGNACIO THAMES”

1° SMOKING BLACK 54 Héctor Suárez

2° DISTINTO RIG 56 José Vizcarra

3° CANDY GATO 50 Kevin Olivera

4° MUIRFIELD 54 Ángel Vai

5° GALERINDO 56 Julián Bethencourt

6° TATY BOONE 52 Pablo Alarcón

U° BASKO DOMONET 54 Lucas González

Entrenador: César Assad

Caballeriza: Don Valiente

El ganador es hijo de: Touareg - Shy Vengativa

Tiempo: 1’30”1/5

Ganada por: 1 cuerpo y 3 cuerpos





DÉCIMA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “FRANCISCO NARCISO DE LAPRIDA”

1° SEEKING MONEY 58 Héctor Suárez

2° EL ALBERTO 58 Facundo Morán

3° EL MOONWALK 54 Kevin Olivera

4° JOLLY BOY 56 Francisco Brito

5° BALMAR 58 Pablo Alarcón

6° LORD LANCELOT 56 Walter Marrades

7° EVROS TAMA 54 Rubén Camos

U° PIU RIMOUT 52 José Vizcarra

Entrenador: César Assad

Caballeriza: Don Valiente

La ganadora es hija de: Seek Again - Lizarina

Tiempo: 1’29”1/5

Ganada por: 6 cuerpos y 1 cuerpo