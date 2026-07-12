Mock Joy recuperó su mejor nivel en el turf local

Resumen para apurados
- El caballo Mock Joy, guiado por Ángel Vai, ganó el especial Manuel Coronel en el Hipódromo de Tucumán tras superar al favorito Golden Warrior al recuperar su máximo rendimiento.
- Tras largar mal, el alazán se impuso por seis cuerpos. El triunfo representó una revancha frente a su rival, que lo había vencido debido a un fallido cambio de embocadura previo.
- Con esta victoria, el entrenador planea competir en el especial Rumbo al Batalla en agosto, buscando clasificar al prestigioso Gran Premio Batalla de Tucumán.
No tuvo una buena largada, pero rápidamente se puso en carrera y en los 700 metros finales pasó al frente para tornarse inalcanzable para sus adversarios. Mocky Joy consiguió una contundente victoria en el especial “Manuel Coronel”, la competencia más importante de la jornada turfística que se llevó a cabo en hipódromo tucumano.
Con una conducción precisa de Ángel Vai, el pupilo de Sergio Cuellar superó por seis cuerpos al gran favorito Golden Warrior, que llegaba entonado luego de imponerse en el enfrentamiento que ambos habían protagonizado apenas dos semanas antes. Tercero, a ocho cuerpos del escolta, finalizó Sixties Kalath. El vencedor empleó un registro de 1’33”4/5 para recorrer los 1.500 metros, confirmando que atraviesa un evidente proceso de recuperación.
La victoria tuvo un sabor especial para todo el equipo que acompaña diariamente al ejemplar. Cuellar, entrenador de 40 años, no ocultó su felicidad luego del triunfo y destacó el trabajo que se realiza puertas adentro del stud. “La verdad que le tenía mucha confianza. El caballo andaba bárbaro y ganó en gran forma. Estamos felices. Esta victoria se la dedico a todo el equipo, que día a día trabaja para que lleguen los mejores resultados”, señaló.
El éxito también significó una revancha. El pasado 28 de junio, en la milla, Golden Warrior había derrotado con claridad a Mock Joy, que terminó cuarto, a cuatro cuerpos y medio. Pero aquella actuación, según explicó Cuellar, estuvo condicionada por un cambio de implemento que no dio el resultado esperado. “En esa oportunidad le cambiamos la embocadura y el caballo no se sintió cómodo. Ya había ejercitado con esa embocadura, pero en carrera se sintió muy incómodo. Largó mal y vino durante toda la prueba sin poder rendir de la mejor forma. Pero, a pesar de eso, corrió muy bien porque terminó cuarto a menos de cinco cuerpos”, recordó.
Lejos de preocuparse por aquella derrota, el entrenador interpretó que el caballo había terminado prácticamente sin desgaste físico, una señal que los alentó a volver a competir en poco tiempo. “Después de esa carrera decidimos correrlo nuevamente porque había quedado como si no hubiese competido. No sintió el esfuerzo”, explicó.
La decisión resultó acertada. El alazán nacido en el haras Orilla del Monte respondió con una actuación dominante y volvió a exhibir el potencial que lo había convertido la temporada pasada en uno de los mejores ejemplares de su generación. Cuellar explicó que el proceso para recuperar ese nivel no fue sencillo y que incluso debieron modificar la planificación de los entrenamientos. “Por suerte está recuperando su mejor nivel. Es un ejemplar al que le costó mucho volver. En los ejercicios entregaba todo y se desgastaba demasiado. Ahora no lo exigimos tanto en los entrenamientos. Es un caballo muy temperamental”, contó.
“Hoy largó mal, pero igual rápido se puso en carrera. Pasando el palo de los 800 metros, cuando estaba al frente del pelotón, sabía que iba a ganar. Venía con muy buena acción”, afirmó. Esa sensación se transformó en certeza cuando Vai le pidió el esfuerzo decisivo. “Cuando el jockey lo exigió, arrancó con mucha fuerza. La verdad que me sentía seguro. Sabía que, por más que Golden Warrior atropellara, no lo iba a poder alcanzar”, aseguró.
Mock Joy parece haber dejado atrás el bajón que frenó momentáneamente su campaña y vuelve a ilusionar a sus allegados con objetivos de mayor jerarquía. En el horizonte ya aparecen nuevos desafíos para un caballo que demostró que todavía tiene mucho para ofrecer. “Mock Joy está volviendo a su mejor nivel. La idea es correr el especial Rumbo al Batalla, que se disputará en agosto, para ver si después puede llegar a competir en el Gran Premio Batalla de Tucumán”, adelantó Cuellar.
Si mantiene el rendimiento que mostró en el especial “Manuel Coronel”, el alazán volverá a ser uno de los grandes protagonistas del turf tucumano. Su contundente victoria no sólo le permitió tomarse revancha de Golden Warrior, sino también enviar un mensaje claro: Mock Joy está otra vez listo para pelear por las carreras más importantes del calendario.
Los resultados de todas las competencias fueron:
PRIMERA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “DIA DE LA INDEPENDENCIA”
1° BAR RIVAS 56 Walter Marrades
2° MUNDO DANIEL 56 Francisco Brito
3° PRIDE CANDY 56 Pablo Alarcón
4° GALÁN DE GIRA 56 Matías Rodríguez
5° FUMIKOMI 54 Cristian Caram
6° ISLAND OF LUCK 54 Arnaldo Lastra
U° * TAILGATE 52 Lautaro Ponce
(*): Rodó a la altura de los 600 metros finales. Su jinete resultó ileso.
Entrenador: Daniel Ramos
Caballeriza: Rubio’s
El ganador es hijo de: Hi Happy - Langostura
Tiempo: 1’15”2/5
Ganada por: 7 cuerpos y 6 cuerpos
SEGUNDA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “CONGRESO DE TUCUMÁN”
1° SEÑOR SKY 56 Matías Rodríguez
2° GLANIADOR 56 Rubén Camos
3° CRAZY DANCE 53 Benjamín Ossán
4° WATERLIGHT 57 Ángel Vai
5° FULGENTE 56 Lucas González
6° CENTELLA BIG PRIZE 56 Walter Marrades
7° HOME TREASURE 56 José Vizcarra
U° MUY CONFIABLE 52 Kevin Olivera
Entrenador: Roberto Ledesma
Caballeriza: Doña Isabela
El ganador es hijo de: Señor Candy - Dona Gabi
Tiempo: 1’28”2/5
Ganada por: 11 cuerpos y 2 cuerpos
TERCERA CARRERA
(1.100 metros)
PREMIO “CONGRESALES 1816”
1° PURA BENDICIÓN 56 Sergio Barrionuevo
2° ISLA BONITA 52 Ángel Villegas
3° SEA ETTE 56 Walter Marrades
4° BABY MALEN 52 Kevin Olivera
5° REXQUISITA 56 Matías Rodríguez
6° SAFE HOUSE 56 Franklin Cáceres
7° LAY JOY 56 Francisco Brito
8° ISLAND EXPRESS 52 Benjamín Ossán
9° LA ADRI 56 Pablo Alarcón
U° GUARDIA NEGRA 56 Rubén Camos
Entrenador: José Moukarzel
Caballeriza: El Doctor (Santiago del Estero)
La ganadora es hija de: Puro Blabla - Simonis
Tiempo: 1’9”2/5
Ganada por: 1 1/2 cuerpos y 3/4 cuerpo
CUARTA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “CASA HISTORICA DE TUCUMÁN”
1° THALAMIC PASS 56 Sergio Barrionuevo
2° HIPNÓTICA ORPEN 54 Benjamín Ossán
3° DUBÁI JOY 56 Francisco Brito
4° CLARO DESEO 56 Franklin Cáceres
5° EGMONT 56 Héctor Suárez
U° NÚMERO PUESTO 56 Facundo Navarro
Entrenador: Hugo Santilo
Caballeriza: Bandera (Santiago del Estero)
El ganador es hijo de: Distinctiv Passion - Thalami
Tiempo: 46”3/5
Ganada por: 1 cuerpo y 3 cuerpos
QUINTA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “PEDRO MIGUEL ARAOZ”
1° COUNT THE GOLD 50 Héctor Suárez
2° OMATE 57 José Vizcarra
3° SOY NICHOLAS 50 Benjamín Ossán
4° TIRO PERFECTO 57 Julián Bethencourt
5° * DON CHIPION 54 Walter Marrades
6° SOLIDUS 57 Francisco Brito
7° TALENTO EMBRUJADO 54 Ángel Vai
U° ABRIENDO CAMINO 57 Franklin Cáceres
(*): Había finalizado segundo, pero fue distanciado al quinto lugar por las molestias ocasionadas en los últimos 150 metros.
Entrenador: Víctor Jiménez
Caballeriza: El Decano
El ganador es hijo de: Gold Gulch - Come With Us
Tiempo: 1’21”4/5
Ganada por: 3/4 cuerpo y 1/2 cuerpo
SEXTA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “ALESSIA Y AVIANNA CORONEL”
1° PUNY JOY 56 Facundo Morán
2° TRUMAN CAPOTE 56 José Vizcarra
3° NIO NIO 56 Francisco Brito
4° NURBURGRING 56 Rubén Camos
5° LONG WAY DOWN 56 Cristian Caram
6° SUMMANUS 56 Héctor Suárez
7° WELCOME CIMA 56 Matías Rodríguez
8° IMMANUEL 56 Julián Bethencourt
U° SICINIUS 56 Sergio Barrionuevo
Entrenador: Luis Brito
Caballeriza: Seba y Cami
El ganador es hijo de: Roman Joy - Punky Catcher
Tiempo: 1’14” 4/5
Ganada por: pescuezo y 7 cuerpos
SÉPTIMA CARRERA
(1.500 metros)
ESPECIAL “JUAN MANUEL CORONEL”
1° MOCK JOY 55 Ángel Vai
2° GOLDEN WARRIOR 61 Walter Marrades
3° SIXTIES KALATH 55 Francisco Brito
4° GROOVING 56 Héctor Suárez
5° BABY CHAMPION 53 José Vizcarra
6° DUPLEXER 54 Facundo Navarro
7° HONOR ARGENTINO 52 Matías Rodríguez
U° DRAGONET 55 Julián Bethencourt
Entrenador: Sergio Cuellar
Caballeriza: 5 de Copas
El ganador es hijo de: Roman Joy - Make a Promise
Tiempo: 1’33”4/5
Ganada por: 6 cuerpos y 8 cuerpos
OCTAVA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “JUAN JOSÉ PASO”
1° SOL POR NORMA 53 José Vizcarra
2° Q JOTE 53 Facundo Morán
3° GLORIOSO IRENEO 55 Sergio Barrionuevo
4° LONG NELLO 53 Francisco Brito
5° ES AMOROSO 53 Kevin Olivera
6° MADERO AL COMPÁS 53 Héctor Suárez
7° CORNELL 53 Héctor Alcayaga
8° FURIOSO LIFE 53 Pablo Alarcón
U° MURTAAJIL 53 Rubén Camos
Entrenador: Miguel Sir
Caballeriza: Del Valle A.A.
El ganador es hijo de: Sol Planet - Normandia
Tiempo: 1’23”2/5
Ganada por: 5 cuerpos y cabeza
NOVENA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “JOSÉ IGNACIO THAMES”
1° SMOKING BLACK 54 Héctor Suárez
2° DISTINTO RIG 56 José Vizcarra
3° CANDY GATO 50 Kevin Olivera
4° MUIRFIELD 54 Ángel Vai
5° GALERINDO 56 Julián Bethencourt
6° TATY BOONE 52 Pablo Alarcón
U° BASKO DOMONET 54 Lucas González
Entrenador: César Assad
Caballeriza: Don Valiente
El ganador es hijo de: Touareg - Shy Vengativa
Tiempo: 1’30”1/5
Ganada por: 1 cuerpo y 3 cuerpos
DÉCIMA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “FRANCISCO NARCISO DE LAPRIDA”
1° SEEKING MONEY 58 Héctor Suárez
2° EL ALBERTO 58 Facundo Morán
3° EL MOONWALK 54 Kevin Olivera
4° JOLLY BOY 56 Francisco Brito
5° BALMAR 58 Pablo Alarcón
6° LORD LANCELOT 56 Walter Marrades
7° EVROS TAMA 54 Rubén Camos
U° PIU RIMOUT 52 José Vizcarra
Entrenador: César Assad
Caballeriza: Don Valiente
La ganadora es hija de: Seek Again - Lizarina
Tiempo: 1’29”1/5
Ganada por: 6 cuerpos y 1 cuerpo