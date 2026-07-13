Iniciativa cultural: proyectan la Casa Histórica sobre los cuerpos, 24 años después

De allí nace “360°”, una nueva serie fotográfica que reproduce deliberadamente la acción original. Una vez más, la imagen de la Casa Histórica vuelve a proyectarse sobre los mismos cuerpos. Pero ya no son los de 2002. Han transcurrido 24 años y el tiempo deja de ser un dato cronológico para convertirse en parte del discurso artístico. Las marcas de los cuerpos dialogan con las marcas de un país que parece regresar cíclicamente a escenarios conocidos.