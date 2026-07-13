Iniciativa cultural: proyectan la Casa Histórica sobre los cuerpos, 24 años después

En la historia argentina existen fechas que vuelven una y otra vez para interpelar el presente. El 9 de Julio es una de ellas. En Tucumán, donde la independencia dejó su huella material y simbólica, un grupo de artistas decidió convertir esa idea en una obra que dialoga con el tiempo, la memoria y las reiteraciones de la historia.
Con motivo de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia presentaron “360°”, una acción artística que retoma, casi un cuarto de siglo después, una experiencia realizada en 2002. No se trata de una simple reedición, sino de una reflexión visual sobre las persistentes crisis argentinas y sobre la forma en que los cuerpos también registran el paso del tiempo y las promesas incumplidas.
La propuesta parte de una premisa tan sencilla como poderosa: las repeticiones y las simetrías son propias de la historia, que nunca transcurre de manera lineal. Los pueblos de distintas épocas vuelven a encontrarse frente a dilemas similares, insistiendo una y otra vez en el fracaso de algunos de sus proyectos más anhelados. Ese fue, precisamente, el punto de partida de la acción original.
El 9 de julio de 2002, la Argentina todavía atravesaba las consecuencias de la profunda crisis económica, social e institucional que había estallado en diciembre de 2001 y que había dejado imágenes de violencia, incertidumbre y descomposición política. En aquel contexto, artistas de Viva Laura Pérez y de La Baulera decidieron realizar una intervención íntima y cargada de simbolismo.
La acción tuvo lugar en una modesta casa de barrio. Allí proyectaron sobre sus propios pechos la imagen de la Casa Histórica de Tucumán, el edificio donde en 1816 se declaró la independencia nacional y que, además, remite a otro momento clave de la memoria argentina: la inauguración de su réplica.
Políptico
Aquella obra, titulada “09/07/02”, quedó integrada por 16 fotografías organizadas como un políptico. Con el paso de los años fue exhibida en numerosas salas y museos, convirtiéndose en una pieza representativa del arte tucumano contemporáneo surgido al calor de una de las mayores crisis nacionales.
Veinticuatro años después, los mismos protagonistas decidieron volver sobre aquella experiencia. En ese regreso hay algo más que nostalgia. Los artistas entienden que durante estos años la realidad argentina pareció ofrecer, por momentos, esas breves anacronías capaces de abrir nuevos sentidos políticos y alimentar la esperanza de un futuro diferente. Sin embargo, consideran que esa posibilidad terminó interrumpiéndose de manera dramática.
De allí nace “360°”, una nueva serie fotográfica que reproduce deliberadamente la acción original. Una vez más, la imagen de la Casa Histórica vuelve a proyectarse sobre los mismos cuerpos. Pero ya no son los de 2002. Han transcurrido 24 años y el tiempo deja de ser un dato cronológico para convertirse en parte del discurso artístico. Las marcas de los cuerpos dialogan con las marcas de un país que parece regresar cíclicamente a escenarios conocidos.
Los performers que participaron en “360°” fueron Nando Migueles, Jorge Gutiérrez, Carlota Beltrame, Luciana Martínez, Martín Zevi, Esteban Zelarayán, María Albarracín Cussigh, Tuly López, María Bobillo, Cecilia Casanova y Javier Soria Vázquez. Ellos son, al mismo tiempo, los protagonistas de la acción y el soporte material de una reflexión sobre la memoria, el desgaste del tiempo y la persistencia de los símbolos.