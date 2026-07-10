Recuerdos fotográficos: la Casa Histórica, ícono del país

La casona de Francisca Bazán de Laguna, donde se declaró la Independencia, pasó la segunda mitad del siglo XIX en malas condiciones y fue demolida en 1903. Fue reconstruida en 1943 a partir de la foto del frente que sacó Ángel Paganelli hacia 1869. Esa imagen se convirtió en un ícono argentino. En la nota “Ángel Paganelli, fotógrafo”, publicado en En el vagón postal (julio 2022), Carlos Darío Albornoz, Andrés Romano, Aldo Gerónimo y Marcela Alonso analizan el significado y la conservación de esta fotografía y muestran cómo esa imagen se replicó en infinidad de publicaciones y sigue presente en libros, estampillas fiscales, postales, monedas y medallas. De esa publicación, reproducimos acá la foto de Paganelli, una medalla de 1916, una estampilla de 1943 y un billete de un peso de 1947.