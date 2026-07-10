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Recuerdos fotográficos: la Casa Histórica, ícono del país

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: la Casa Histórica, ícono del país
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 2 Hs

La casona de Francisca Bazán de Laguna, donde se declaró la Independencia, pasó la segunda mitad del siglo XIX en malas condiciones y fue demolida en 1903. Fue reconstruida en 1943 a partir de la foto del frente que sacó Ángel Paganelli hacia 1869. Esa imagen se convirtió en un ícono argentino. En la nota “Ángel Paganelli, fotógrafo”, publicado en En el vagón postal (julio 2022), Carlos Darío Albornoz, Andrés Romano, Aldo Gerónimo y Marcela Alonso analizan el significado y la conservación de esta fotografía y muestran cómo esa imagen se replicó en infinidad de publicaciones y sigue presente en libros, estampillas fiscales, postales, monedas y medallas. De esa publicación, reproducimos acá la foto de Paganelli, una medalla de 1916, una estampilla de 1943 y un billete de un peso de 1947.

Recuerdos fotográficos: 1927. “¿En qué familia no se conservan retratos de Paganelli?”

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Recuerdos fotográficos: la Casa Histórica, ícono del país
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