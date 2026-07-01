El atractivo de la Casa Histórica: “Todos quieren estar cerca de un símbolo tan potente”

“La casa es un símbolo”

Ante la pregunta sobre si ese lugar es símbolo o atractivo turístico, eligió sin dudar la primera opción. “La casa es un símbolo. El atractivo turístico viene después”, respondió Vázquez. En esa línea, advirtió sobre el riesgo de reducir los lugares fundantes a productos de consumo. “Hay, con el paso del tiempo, una suerte de mercantilización de los espacios y de los lugares que hicieron a nuestra nación. Pero, ante todo, es un símbolo. Salvaguardamos un símbolo muy importante, que es el de la declaración de la Independencia”, sostuvo.