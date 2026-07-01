El atractivo de la Casa Histórica: “Todos quieren estar cerca de un símbolo tan potente”

Resumen para apurados
- En Tucumán, el director de la Casa Histórica, Javier Vázquez, reivindicó al monumento como un potente símbolo de la independencia ante la vigilia del 9 de Julio en Argentina.
- Vázquez, artista y empleado del museo con 18 años de trayectoria, asumió la dirección a inicios de año con el desafío de gestionar el mantenimiento y la identidad del espacio.
- El director busca humanizar a los próceres, visibilizar el rol del pueblo y asegurar que la fuerza del símbolo nacional trascienda cualquier coyuntura política o visita oficial.
Javier Vázquez, conocido en el ámbito cultural como “El Vázquez”, llegó a la dirección de la Casa Histórica con una doble pertenencia: la del artista plástico que impulsó movidas independientes y la del trabajador que conoce desde adentro cada rincón del museo. Desde principios de año, el licenciado en Artes Plásticas por la UNT asumió el desafío de conducir el máximo altar patrio, donde acredita casi 18 años de antigüedad como jefe de Comunicación Visual, Diseño Museográfico y Fotografía Patrimonial.
En una entrevista con “Panorama Tucumano”, el programa insignia de LG Play, Vázquez habló de la institución, de su nombre, del 9 de Julio y del sentido profundo de un espacio que no quiere reducir a postal turística. “Soy trabajador de planta del museo desde hace casi 18 años. Ya conocía el museo. También soy artista visual y un atrevido en el campo de la música”, dijo Vázquez.
Monumento y museo
La primera definición marcó el tono de la charla. Para Vázquez, la Casa Histórica no puede pensarse sólo como museo, ni mucho menos como atractivo turístico. Su mirada se formó en años de trabajo interno, bajo distintas gestiones y, en especial, con la exdirectora Patricia Fernández Murga.
“La Casa Histórica es un monumento nacional que contiene un museo. Y el museo tiene la función de salvaguardar y transmitir el símbolo que posee, que es lo más poderoso que tiene ese espacio”, afirmó Vázquez.
“La casa es un símbolo”
Ante la pregunta sobre si ese lugar es símbolo o atractivo turístico, eligió sin dudar la primera opción. “La casa es un símbolo. El atractivo turístico viene después”, respondió Vázquez. En esa línea, advirtió sobre el riesgo de reducir los lugares fundantes a productos de consumo. “Hay, con el paso del tiempo, una suerte de mercantilización de los espacios y de los lugares que hicieron a nuestra nación. Pero, ante todo, es un símbolo. Salvaguardamos un símbolo muy importante, que es el de la declaración de la Independencia”, sostuvo.
El director explicó que cuidar ese símbolo exige trabajo profesional, dedicación y procesos claros. El objeto de estudio no se agota en la declaración de la independencia, sino que incluye la vida de la casa como monumento: fue casa de familia, almacén de pertrechos militares, sede del Congreso, otra vez vivienda, correo, monumento nacional y museo.
También se detuvo en una discusión sensible para tucumanos y visitantes: cómo debe llamarse ese espacio. Durante la pandemia, cuando era parte del equipo técnico, propuso trabajar en el logotipo y en el sistema de comunicación visual de la institución. El proceso duró casi un año y permitió consolidar una nominación que busca afianzarse en términos legales: Casa Histórica, Museo Nacional de la Independencia.
“Me parece que la marca es la que terminó de nominar el pueblo argentino: Casa Histórica”, dijo Vázquez. También habló de la expresión “la casita de Tucumán”, que durante años le generó incomodidad por su mirada federal y su pelea contra el centralismo. Sin embargo, explicó que ese nombre tiene raíces históricas y afectivas. Luego de la demolición de la casa original y la existencia del templete, el espacio visible se parecía a la casita que suelen dibujar los chicos. La reconstrucción se inauguró en 1943.
“Un espacio vivo”
Al director no le convence la idea de que su perfil disruptivo choque con la solemnidad del lugar. “No veo al espacio como un lugar tan solemne”, afirmó. La actividad cotidiana, explicó, está atravesada por contingentes escolares, actos académicos y propuestas artísticas. “Lejos de volverlo solemne, lo convierte en un espacio vivo”, dijo.
Esa vitalidad se acentúa cerca del 9 de Julio. La Casa Histórica concentra miradas, gestos y expectativas. “Todo el mundo quiere estar cerca de un símbolo tan potente, ser parte de ese símbolo o ser iluminado por él”, sostuvo Vázquez. Para él, la declaración de la independencia fue un hecho político constitutivo de la nación y, con el paso del tiempo, se volvió un reservorio de identidad.
El director también habló del sostenimiento material de la institución. Una casa reconstruida en 1943 requiere mantenimiento permanente y el presupuesto casi nunca alcanza. En ese esquema, las asociaciones de apoyo fueron claves. Hoy ese espacio se llama Asociación Cultural Casa de la Independencia.
La emoción y el pueblo
El artista y productor aseguró que la respuesta más frecuente de los visitantes plasmada en el libro de visitas, es la emoción. “La gente se emociona mucho al entrar, sobre todo en el Salón de la Jura”, dijo. A él lo conmueve especialmente el segundo patio, donde están los árboles más grandes. Lo define como uno de los pocos pulmones verdes que resisten en el microcentro.
Vázquez también recordó su paso por el Bicentenario como uno de los momentos más fuertes. “Tuve la suerte de estar en momentos muy potentes. Estuve durante el Bicentenario”, dijo. Según analizó, aquel año resultó movilizante para los trabajadores del museo y para la provincia, aunque dejó una sensación pendiente: “Creo que debió haber sido más importante para Tucumán”, afirmó. Para el director, la declaración de la independencia quedó relegada frente a otros festejos nacionales, no por una queja localista, sino por el peso del símbolo que la provincia custodia.
Cuando se le preguntó si los próceres hablan, eligió “bajarlos del bronce”. “Evito pensar a esas grandes personas solo como próceres, para bajarlas un poco del bronce y pensarlas como seres humanos”, afirmó. Belgrano, admitió, es quien más lo convoca. Pero la voz que más le interesa es otra. “A mí me habla el pueblo. En la Casa Histórica casi no hablamos del pueblo, y el pueblo estuvo presente en la Independencia”, expresó.
La previa del 9 de Julio
En la previa de un nuevo 9 de Julio, todavía sin agenda oficial confirmada en el museo, Vázquez subrayó que la visita presidencial siempre tiene valor para las provincias. De todos modos, ubicó el símbolo por encima de cualquier coyuntura. “El símbolo es más potente que todo lo que pase políticamente”, sentenció.