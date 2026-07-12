San Martín estrenó nueva piel y mostró otra cara: goleó 3 a 0 a Almagro y confirmó su recuperación

Orfila mandó a Gabriel Carabajal a la cancha en lugar del lesionado Alan Cisnero y la decisión encontró una respuesta inmediata. El volante aportó pausa, se asoció con Santiago Briñone y Agustín Graneros y le dio rodaje a una mitad de cancha que funcionó con precisión. Briñone y Graneros se repartieron la contención y la generación, mientras Carabajal se encargó de parar la pelota cuando el vértigo pedía un freno. Fue justamente él quien abrió el partido con un potente remate de media distancia que desató el delirio en las tribunas.