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Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 13 de julio

¿Hará falta el paraguas? Conocé qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.

TIEMPO EN TUCUMÁN. La máxima podría llegar a los 20 grados.
TIEMPO EN TUCUMÁN. La máxima podría llegar a los 20 grados.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes 13 de julio en Tucumán una jornada invernal sin lluvias, con una mínima de 9°C y una máxima de 20°C.
  • El día iniciará frío y parcialmente nublado, con vientos del este que rotarán al norte e incrementarán su velocidad hasta los 31 km/h hacia la tarde y la noche.
  • La estabilidad climática y la ausencia de lluvias facilitarán las actividades al aire libre, consolidando la tendencia de jornadas frías pero agradables en la provincia.
Resumen generado con IA

El invierno seguirá marcando el ritmo en Tucumán este lunes 13 de julio, con una mañana fría, cielo mayormente nublado y una tarde agradable. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones durante toda la jornada.

Pronóstico del clima para Tucumán

La temperatura mínima será de 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C, ofreciendo condiciones estables para las actividades al aire libre.

Durante la madrugada el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la mañana, la tarde y la noche se mantendrá mayormente nublado, aunque sin probabilidades de lluvia.

En cuanto al viento, soplará desde el este y noreste durante las primeras horas del día, rotando luego al norte por la tarde y la noche. La intensidad oscilará entre 7 y 12 km/h durante la mañana y aumentará a 23 a 31 km/h por la tarde y la noche.

Pronóstico para Tucumán este lunes 13 de julio

Mínima: 9°C

Máxima: 20°C

Estado del cielo: Parcialmente nublado por la madrugada y mayormente nublado el resto del día.

Probabilidad de lluvias: 0% durante toda la jornada.

Viento: Del este, noreste y norte, entre 7 y 31 km/h.

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