Mundial 2026

Argentina va por la final: el día y la hora de la semifinal ante Inglaterra

El Mundial 2026 ya tiene a sus cuatro semifinalistas. Enterate cuándo juegan Argentina, Inglaterra, Francia y España, cómo se definen los cruces y cuándo será la gran final.

La ilusión sigue intacta: cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026
La ilusión sigue intacta: cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina jugará contra Inglaterra la semifinal del Mundial 2026 el martes 14 de julio a las 20:00 en el Atlanta Stadium tras vencer a Suiza en cuartos de final.
  • Tras superar a Suiza, el campeón defensor busca la final del torneo en Norteamérica. Las semifinales son a partido único, con prórroga y penales en caso de empate.
  • El ganador disputará la final el 19 de julio en Nueva Jersey. Argentina mantiene intacto el sueño de defender el título de Qatar 2022 y conseguir su cuarta estrella.
Resumen generado con IA

El Mundial 2026 ya tiene definidos a los cuatro seleccionados que continúan en carrera por el título. Tras superar a Suiza, la Selección argentina avanzó a las semifinales y mantiene vivo el sueño de defender la corona conseguida en Qatar 2022.

El pueblo tucumano que espera que el Mundial 2026 visibilice un reclamo de más de 30 años

El pueblo tucumano que espera que el Mundial 2026 visibilice un reclamo de más de 30 años

La próxima instancia se disputará entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio, con dos encuentros que definirán a los finalistas del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

La programación de las semifinales quedó establecida de la siguiente manera:

Martes 14 de julio

  • Francia vs. España – 16.00 (Dallas Stadium).
  • Inglaterra vs. Argentina – 20.00 (Atlanta Stadium).

Cómo se definen las semifinales

Al igual que en el resto de las instancias eliminatorias, las semifinales se jugarán a partido único.

Si alguno de los encuentros finaliza empatado al término de los 90 minutos reglamentarios, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. En caso de mantenerse la igualdad, el pase a la final se resolverá mediante una definición por penales.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16.00, en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, estado de Nueva Jersey.

El estadio, inaugurado en 2010, tiene capacidad para 82.500 espectadores y es la sede habitual de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Además, fue escenario de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile venció a la Argentina en la definición por penales.

Datos del estadio de la final

  • Nombre: New York/New Jersey Stadium.
  • Ubicación: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.
  • Capacidad: 82.500 espectadores.
  • Inauguración: 2010.
Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ya va a llegar mi momento: la autocrítica del Dibu Martínez tras el agónico triunfo de Argentina ante Egipto

"Ya va a llegar mi momento": la autocrítica del "Dibu" Martínez tras el agónico triunfo de Argentina ante Egipto

¿Cómo está el historial de la Selección argentina frente a Egipto?

¿Cómo está el historial de la Selección argentina frente a Egipto?

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Neymar evalúa retirarse del fútbol tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

Neymar evalúa retirarse del fútbol tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

Cómo nació La cuarta estrella, la canción que canta la Selección Argentina

Cómo nació "La cuarta estrella", la canción que canta la Selección Argentina

Más visto en Mundial 2026
Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza
1

Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
2

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza
3

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza

“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City
4

“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City

Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer
5

Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer

El nuevo récord que alcanzó Lionel Messi tras la victoria de Argentina sobre Suiza en el Mundial 2026
6

El nuevo récord que alcanzó Lionel Messi tras la victoria de Argentina sobre Suiza en el Mundial 2026

Más Noticias
Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza

Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza

La fuerza del campeón: Argentina volvió a sobrevivir, le regaló a Messi un partido más y ahora va por Inglaterra

La fuerza del campeón: Argentina volvió a sobrevivir, le regaló a Messi un partido más y ahora va por Inglaterra

¿Cómo jugó la Selección? Poneles puntaje a los jugadores argentinos que pasaron a semifinales

¿Cómo jugó la Selección? Poneles puntaje a los jugadores argentinos que pasaron a semifinales

Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer

Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer

“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City

“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza

Cuándo, dónde y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026

Cuándo, dónde y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026

El nuevo récord que alcanzó Lionel Messi tras la victoria de Argentina sobre Suiza en el Mundial 2026

El nuevo récord que alcanzó Lionel Messi tras la victoria de Argentina sobre Suiza en el Mundial 2026

Comentarios