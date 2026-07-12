Argentina va por la final: el día y la hora de la semifinal ante Inglaterra

Resumen para apurados
- Argentina jugará contra Inglaterra la semifinal del Mundial 2026 el martes 14 de julio a las 20:00 en el Atlanta Stadium tras vencer a Suiza en cuartos de final.
- Tras superar a Suiza, el campeón defensor busca la final del torneo en Norteamérica. Las semifinales son a partido único, con prórroga y penales en caso de empate.
- El ganador disputará la final el 19 de julio en Nueva Jersey. Argentina mantiene intacto el sueño de defender el título de Qatar 2022 y conseguir su cuarta estrella.
El Mundial 2026 ya tiene definidos a los cuatro seleccionados que continúan en carrera por el título. Tras superar a Suiza, la Selección argentina avanzó a las semifinales y mantiene vivo el sueño de defender la corona conseguida en Qatar 2022.
La próxima instancia se disputará entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio, con dos encuentros que definirán a los finalistas del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá.
Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026
La programación de las semifinales quedó establecida de la siguiente manera:
Martes 14 de julio
- Francia vs. España – 16.00 (Dallas Stadium).
- Inglaterra vs. Argentina – 20.00 (Atlanta Stadium).
Cómo se definen las semifinales
Al igual que en el resto de las instancias eliminatorias, las semifinales se jugarán a partido único.
Si alguno de los encuentros finaliza empatado al término de los 90 minutos reglamentarios, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. En caso de mantenerse la igualdad, el pase a la final se resolverá mediante una definición por penales.
Cuándo se juega la final del Mundial 2026
La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16.00, en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, estado de Nueva Jersey.
El estadio, inaugurado en 2010, tiene capacidad para 82.500 espectadores y es la sede habitual de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Además, fue escenario de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile venció a la Argentina en la definición por penales.
Datos del estadio de la final
- Nombre: New York/New Jersey Stadium.
- Ubicación: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.
- Capacidad: 82.500 espectadores.
- Inauguración: 2010.