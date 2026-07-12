La citrícola San Miguel consolida su plan de negocios y de inversiones

Como parte de este proceso de transformación, San Miguel avanzó en el fortalecimiento de su estructura de capital, la mejora de su perfil de vencimientos, la optimización de sus operaciones y la expansión de su base industrial. En paralelo, consolidó su presencia internacional con operaciones industriales en Uruguay y Sudáfrica, que se suman a su base productiva en Tucumán, Argentina. Esta configuración multi-origen fortalece su capacidad de abastecimiento, diversifica riesgos climáticos, productivos y regulatorios, y le permite avanzar en su visión de consolidarse como una plataforma global de ingredientes naturales de origen cítrico, sosteniendo su liderazgo en el segmento industrial del limón.