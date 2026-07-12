EconomíaNoticias económicas

La citrícola San Miguel consolida su plan de negocios y de inversiones

La compañía consigue financiamiento con la reprogramación de vencimientos y nuevos préstamos hasta 2034.

FINANCIAMIENTO. La operación contempla la reprogramación de los préstamos vigentes de IFC otorgados en 2018.
FINANCIAMIENTO. La operación contempla la reprogramación de los préstamos vigentes de IFC otorgados en 2018. ARCHIVO
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La citrícola argentina San Miguel y sus filiales obtuvieron un financiamiento internacional de U$S 81 millones para aliviar y reprogramar sus deudas hasta 2034.
  • El acuerdo de crédito tipo AB Loan con IFC, BID Invest y Rabobank complementa el canje de Obligaciones Negociables por U$S 110 millones realizado con éxito en enero.
  • Esta reestructuración del 80% de su pasivo da solidez financiera a la firma para completar su reconversión hacia ingredientes naturales cítricos de exportación global.
Resumen generado con IA

La compañía San Miguel, junto con sus subsidiarias de Uruguay, Samifruit Uruguay SA y San Miguel International Investments SA consiguieron financiamiento que le permitirá un alivio frente a sus deudas hasta 2034. La citrícola ha suscripto un nuevo financiamiento estructurado bajo un contrato de crédito denominado “Amended and Restated Common Terms Agreement” con la International Finance Corporation (“IFC”), la Corporación Interamericana de Inversiones (“BID Invest”) y Coöperatieve Rabobank U.A. (“Rabobank”), por un monto total de capital de aproximadamente U$S 81 millones, comunicó oficialmente.

La operación contempla la reprogramación de los préstamos vigentes de IFC otorgados en 2018, el repago total de los préstamos de 2018 de BID Invest y el Banco Interamericano de Desarrollo, y el otorgamiento de nuevos préstamos por parte de IFC y BID Invest como Prestamistas A, y de Rabobank como Prestamista B, consolidados bajo un único instrumento contractual, conocido como AB Loan.

La compañía se ha focalizado estratégicamente en la compatibilización de sus vencimientos de deuda financiera con sus resultados operativos y en la contención de sus costos financieros, en línea con su nuevo plan de negocios e inversiones, tras la reconversión estratégica hacia productos industriales derivados del limón.

Efectos del acuerdo con Estados Unidos: escalan las acciones de la citrícola San Miguel

Efectos del acuerdo con Estados Unidos: escalan las acciones de la citrícola San Miguel

Esta estrategia financiera sustentable se materializó, en un primer paso, con el canje de deuda de Obligaciones Negociables (ON) por U$S 110 millones, realizado exitosamente en enero pasado, con un 90% de aceptación de los tenedores de ON, y ahora, como segundo paso, se complementa con este nuevo AB Loan por U$S 81 millones, mediante el cual la compañía extendió vencimientos a ocho años, incluyendo dos años de período de gracia y vencimiento final en junio de 2034.

En conjunto, las obligaciones financieras refinanciadas comprenden aproximadamente el 80% de la deuda actual de San Miguel y reducen significativamente las necesidades de refinanciación de la Compañía para los próximos ejercicios. Asimismo, concentran los principales vencimientos de capital a partir de 2028, con un perfil de amortización gradual acorde al crecimiento del negocio previsto hasta 2034, una vida promedio de aproximadamente seis años y una tasa de interés variable equivalente a SOFR + 6% -casi 9,8% nominal anual-

En qué consistió la reestructuración financiera de la citrícola San Miguel

En qué consistió la reestructuración financiera de la citrícola San Miguel

La Compañía considera que esta nueva estructura de capital, sumada a una tasa competitiva para el perfil de riesgo y el plazo de la operación, la deja en una posición sólida para afrontar sus compromisos financieros y continuar accediendo a líneas de financiamiento de corto y mediano plazo en condiciones más favorables, tanto en el mercado bancario como de capitales.

Destino de los fondos

Los fondos serán aplicados, por un lado, a la refinanciación de pasivos financieros de corto plazo del Grupo San Miguel y, por otro, a la finalización del plan de inversiones de capital -capex-, que comprende las últimas etapas del proceso de reconversión estratégica de la Compañía.

Con la finalización de este plan de inversiones, San Miguel consolida una etapa clave de modernización y ampliación de su capacidad industrial, fortaleciendo una base productiva orientada a sostener su crecimiento de largo plazo y respaldada por contratos comerciales con clientes internacionales.

San Miguel es una de las principales compañías globales en el procesamiento industrial de limón y en la producción de ingredientes naturales para clientes industriales. Exporta sus productos a más de 100 clientes en 32 países y abastece a industrias como alimentos, bebidas, fragancias, sabores e ingredientes naturales.

Citrícola San Miguel concretó el canje voluntario de su deuda

Citrícola San Miguel concretó el canje voluntario de su deuda

Controlada históricamente por familias empresarias argentinas, entre ellas las familias Otero Monsegur y Miguens Bemberg, San Miguel atravesó en los últimos años un profundo proceso de transformación. A partir de 2022, redefinió su estrategia de negocio para concentrarse en el segmento industrial, dejando atrás una estructura más expuesta al negocio de fruta fresca y enfocándose en productos de mayor valor agregado, una plataforma global más eficiente y relaciones comerciales de largo plazo.

Como parte de este proceso de transformación, San Miguel avanzó en el fortalecimiento de su estructura de capital, la mejora de su perfil de vencimientos, la optimización de sus operaciones y la expansión de su base industrial. En paralelo, consolidó su presencia internacional con operaciones industriales en Uruguay y Sudáfrica, que se suman a su base productiva en Tucumán, Argentina. Esta configuración multi-origen fortalece su capacidad de abastecimiento, diversifica riesgos climáticos, productivos y regulatorios, y le permite avanzar en su visión de consolidarse como una plataforma global de ingredientes naturales de origen cítrico, sosteniendo su liderazgo en el segmento industrial del limón.

San Miguel: en el establecimiento citrícola afirman que no está en riesgo financiero

San Miguel: en el establecimiento citrícola afirman que no está en riesgo financiero

IFC, BID Invest y Rabobank han acompañado a San Miguel a lo largo de distintas etapas de su desarrollo, consolidando una relación de largo plazo con la banca internacional. La renovación y ampliación de este financiamiento reafirma la confianza de las tres instituciones en el modelo de negocio de la Compañía, su perfil exportador, sus contratos con clientes internacionales de prestigio global y su estrategia de sustentabilidad a largo plazo.

La operación incluye, asimismo, el mantenimiento de los compromisos medioambientales y sociales vinculados a objetivos de sustentabilidad  asumidos por la Compañía en financiamientos anteriores. Con esta nueva estructura financiera, San Miguel fortalece su posición competitiva para completar su proceso de reconversión, consolidar los avances alcanzados en los últimos años y continuar ejecutando su plan de crecimiento de largo plazo.

Temas UruguaySan Miguel de TucumánTafí Viejo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La citrícola San Miguel colocó deuda por U$S 16,2 millones

La citrícola San Miguel colocó deuda por U$S 16,2 millones

200 personas con despidos en citricola san miguel

Citrícola San Miguel: “Tucumán es la nave insignia de la empresa”

Citrícola San Miguel: “Tucumán es la nave insignia de la empresa”

La citrícola San Miguel colocó deuda por U$S 16 millones

La citrícola San Miguel colocó deuda por U$S 16 millones

Lo más popular
Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza
1

Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
2

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer
3

Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza
4

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza

“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City
5

“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City

Ranking notas premium
La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”
1

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

José Roberto Toledo: “YMAD ya no es esa mala palabra que nadie quería escuchar”
2

José Roberto Toledo: “YMAD ya no es esa mala palabra que nadie quería escuchar”

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado
3

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional
4

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito
5

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito

Más Noticias
Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza

Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza

La fuerza del campeón: Argentina volvió a sobrevivir, le regaló a Messi un partido más y ahora va por Inglaterra

La fuerza del campeón: Argentina volvió a sobrevivir, le regaló a Messi un partido más y ahora va por Inglaterra

Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer

Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer

“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City

“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza

El nuevo récord que alcanzó Lionel Messi tras la victoria de Argentina sobre Suiza en el Mundial 2026

El nuevo récord que alcanzó Lionel Messi tras la victoria de Argentina sobre Suiza en el Mundial 2026

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Cuándo se juega Argentina - Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Alejandro Werner: “La designación de Tenreyro no tiene nada con la relación del FMI con la Argentina”

Alejandro Werner: “La designación de Tenreyro no tiene nada con la relación del FMI con la Argentina”

Comentarios