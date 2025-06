San Miguel: en el establecimiento citrícola afirman que no está en riesgo financiero

El grupo controlado por las familias Miguens Bemberg y Otero Monsegur, debe pagar hoy cerca de U$S 53 millones, que corresponden al vencimiento de Obligaciones Negociables (ON) que le quedaban en el mercado luego de un proceso de recompra. Pero, según había estimado la calificadora FIX SCR, afiliada a Fitch Ratings, tenía solo el equivalente a U$S 36 millones a mayo pasado, publicó el sitio Clarin.com.