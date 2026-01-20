En qué consistió la reestructuración financiera de la citrícola San Miguel

Nicholson y Cano asesoró a la compañía y a sus asesores financieros en la estructuración y ejecución integral de la oferta de canje, lo que implicó un proceso de elevada complejidad legal y operativa, en tanto comprendió la restructuración integral de múltiples series de obligaciones negociables, la aplicación de cláusulas de acción colectiva (CAC), la emisión de nuevas obligaciones negociables bajo el régimen de oferta pública y la coordinación simultánea con los distintos participantes del mercado, Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos SA, A3 Mercados SA y Caja de Valores SA, que ha intervenido como Agente de Canje.