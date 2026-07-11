Con mucho corazón, Inglaterra venció a Noruega en el alargue y se metió en semifinales

Miami fue testigo de un dramático duelo que quedará en la historia de los mundiales. En un choque electrizante, Inglaterra superó 2-1 a Noruega gracias a un doblete consagratorio de Jude Bellingham. El partido dejó una certeza: este equipo inglés volvió a dar vuelta un encuentro sumamente complicado, se repuso tras verse abajo y mostró un carácter de hierro, además de no caer en ningún momento en la desesperación. No estamos ante un “súper equipo”, pero sí ante un grupo con una capacidad de resistencia y un corazón poco comunes en las últimas décadas británicas. Liderados por individualidades de elite que aparecen cuando las papas queman, los “Tres Leones” se metieron entre los cuatro mejores del Mundial 2026.