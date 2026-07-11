Con mucho corazón, Inglaterra venció a Noruega en el alargue y se metió en semifinales

Miami fue testigo de un dramático duelo que quedará en la historia de los mundiales. En un choque electrizante, Inglaterra superó 2-1 a Noruega gracias a un doblete consagratorio de Jude Bellingham. El partido dejó una certeza: este equipo inglés volvió a dar vuelta un encuentro sumamente complicado, se repuso tras verse abajo y mostró un carácter de hierro, además de no caer en ningún momento en la desesperación. No estamos ante un “súper equipo”, pero sí ante un grupo con una capacidad de resistencia y un corazón poco comunes en las últimas décadas británicas. Liderados por individualidades de elite que aparecen cuando las papas queman, los “Tres Leones” se metieron entre los cuatro mejores del Mundial 2026.
Un rival serio
Tras el pitazo inicial, Inglaterra asumió el control de la posesión, moviendo la pelota con paciencia pero sin profundidad. Salvo por arremetidas aisladas de Anthony Gordon, el bloque defensivo noruego se mostró impenetrable en los primeros 20 minutos.
Noruega esperaba agazapada para golpear de contragolpe. El trámite demostró que el conjunto de Stale Solbakken es una estructura colectiva seria, no un simple apéndice de Erling Haaland. Aunque el temible “9” estuvo permanentemente controlado por los centrales ingleses y nunca llegó a pesar en el cotejo de forma letal, sus compañeros dieron la cara. El primer aviso llegó cuando Andreas Schjelderup aprovechó un error en la salida, y poco después, el propio Haaland exigió a Jordan Pickford con un potente cabezazo, en la única chance que tuvo.
El golpe y la reacción
El marcador se rompió a los 36 minutos. Schjelderup recibió por izquierda, desbordó y sacó un zapatazo de zurda que se clavó espectacularmente en el segundo palo de Pickford. El gol dejó aturdida a Inglaterra, que caminó por la cornisa y se salvó del segundo. Alexander Sorloth avisó con una de volea e inmediatamente después comandó un contragolpe donde quedaron dos contra uno pero, en lugar de cederle el esférico a un Haaland que entraba solo, optó por la personal y fue bloqueado justo a tiempo.
Cuando parecía que los “vikingos” se marchaban al descanso con la ventaja, apareció la jerarquía individual para rescatar a Inglaterra. En el minuto 45, Bellingham tuvo su primer destello de magia: recibió en la medialuna, se filtró en el área a pura potencia, se sacó a dos defensores de encima y definió cruzado de zurda. Los ingleses olieron sangre, y en tiempo de descuento el VAR le anuló correctamente un gol a Harry Kane por fuera de juego.
Falencias y aciertos
En el segundo tiempo se vieron las principales fallas de Inglaterra. El equipo perdió la brújula en el círculo central, sintió mucho la salida de Declan Rice y Noruega le controló la pelota con autoridad, obligando a los británicos a replegarse en su propio campo.
A los 54 minutos, el VAR llamó al árbitro Clément Turpin para revisar y anular de forma correcta un gol de Torbjörn Heggem por un empujón previo de Haaland sobre Elliot Anderson. A partir de allí, el asedio “vikingo” fue incesante. Las entradas de Antonio Nusa y Oscar Bobb le inyectaron otra marcha a un ataque que complicó seriamente a la zaga británica. Kristoffer Ajer hizo sonar el travesaño con un cabezazo a 15 minutos del final, pero Inglaterra resistió la tormenta con oficio y llevó la definición al tiempo suplementario.
La mejor Inglaterra
El alargue premió la fortaleza mental de un grupo inglés que está metidísimo en el objetivo. En el minuto 92, tras un remate de Morgan Rogers, el arquero Örjan Nyland dejó un rebote corto en el área chica. Atento y voraz, Bellingham apareció para empujar la pelota, estampar el 2-1 y llegar a su sexto gol en el campeonato. Poco después, el VAR intervino para dar marcha atrás con un penal cobrado sobre Djed Spence.
La gran sorpresa de la noche llegó al inicio del segundo tiempo suplementario, cuando Solbakken decidió sustituir de forma insólita a Haaland para meter a Jørgen Strand Larsen, a pesar de que el plan final consistía en enviar centros a la olla. Para poner el candado, Tomas Tuchel mandó a la cancha los 2,01 metros del central Dan Burn en el minuto 110, retirando al héroe Bellingham. Noruega empujó con orgullo, pero el equipo inglés corrió y presionó como si el choque recién comenzara.
Bellingham y Kane se abrazaron tras el pitazo final. Son el alma de un vestuario unido que sabe sufrir. El equipo pasó una nueva prueba de carácter y resistencia, y demostró que cuando el fútbol no fluye, el corazón tiene el peso suficiente para salir al rescate y meterse entre los cuatro mejores del planeta. Y eso, en Inglaterra, es una novedad.