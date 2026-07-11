Cortocircuito en las semifinales: el inesperado y duro cruce entre Tuchel y Bellingham tras el pase de Inglaterra
El agónico triunfo por 2-1 sobre Noruega en Miami desató una fuerte polémica. El DT alemán criticó con dureza el flojo nivel técnico de sus dirigidos y la estrella del Real Madrid le salió al cruce sin filtros: "Él no sabe cómo es jugar con este calor".
Después de la enorme euforia por el triunfo 2-1 de Inglaterra sobre Noruega que le valió un lugar en las semis del Mundial 2026, las declaraciones encendieron una fuerte polémica que expuso miradas drásticamente opuestas entre el seleccionador Thomas Tuchel y la gran figura de la tarde, Jude Bellingham.
El encargado de abrir fuego fue Tuchel. El estratega alemán, fiel a su estilo perfeccionista y cerebral, se volvió viral tras una tensa y combativa entrevista con la cadena Fox Sports donde mostró su descontento y su cruda postura sobre las falencias tácticas de sus dirigidos. “¿Problema de mentalidad? Para nada, avanzar hoy fue pura mentalidad. El problema fue la calidad de nuestro juego: cometimos errores técnicos infantiles, fuimos imprecisos y lentos. Honestamente, tuvimos suerte”, disparó el DT, dejando claro que el resultado de ninguna manera tapaba el flojo rendimiento colectivo.
La respuesta de Bellingham no tardó en llegar y sorprendió a todos por su inusual dureza hacia el conductor del grupo, instalando un cortocircuito inesperado en pleno momento de festejo. “Él no sabe cómo es jugar con este calor y humedad contra Haaland, Ødegaard, Nusa y Sørloth. No es un equipo fácil de enfrentar”, retrucó el volante del Real Madrid, cuestionando el análisis de su entrenador. El “10” defendió a capa y espada el esfuerzo de sus compañeros: “Hemos intentado crear un ambiente positivo; deberíamos continuar con eso en la semifinal. No vas a ganar cada partido haciendo 1.000 pases. A veces tienes que ganar desde el trabajo duro, y lo hicimos otra vez esta noche”.
En medio de este sorpresivo fuego cruzado, el capitán Harry Kane intentó actuar como componedor para calmar las aguas y suavizar el impacto mediático del cruce, buscando un equilibrio intermedio. “En el vestuario Tuchel nos felicitó y nos dijo que disfrutemos el pase. Es normal que una parte de él sepa que podemos jugar mejor con la posesión. Estar en semifinales sabiendo que todavía tenemos un nivel para subir es algo sumamente positivo”, reflexionó el delantero, intentando blindar la armonía interna.
Por el lado de la eliminada Noruega, las sensaciones se dividieron entre el orgullo de la hazaña y la picardía dialéctica. El seleccionador Ståle Solbakken se mostró sumamente conforme con sus dirigidos, pero cuestionó con ironía el planteo de su rival: “Inglaterra tiene futbolistas para dar un espectáculo mundial y terminaron pidiendo la hora metidos atrás con una línea de cinco defensores. Nos vamos con la frente en alto; demostramos que Noruega pertenece a la elite”.
En sintonía, Erling Haaland, quien fue reemplazado sorpresivamente en el alargue, valoró el hito de su país: “Nadie esperaba que Noruega estuviera hoy aquí. Duele perder en el suplementario, pero este grupo hizo historia para nuestro fútbol. El futuro es brillante”.
Así, Miami cerró una jornada donde los micrófonos en la zona mixta ardieron tanto como las tribunas.