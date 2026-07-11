Cortocircuito en las semifinales: el inesperado y duro cruce entre Tuchel y Bellingham tras el pase de Inglaterra

La respuesta de Bellingham no tardó en llegar y sorprendió a todos por su inusual dureza hacia el conductor del grupo, instalando un cortocircuito inesperado en pleno momento de festejo. “Él no sabe cómo es jugar con este calor y humedad contra Haaland, Ødegaard, Nusa y Sørloth. No es un equipo fácil de enfrentar”, retrucó el volante del Real Madrid, cuestionando el análisis de su entrenador. El “10” defendió a capa y espada el esfuerzo de sus compañeros: “Hemos intentado crear un ambiente positivo; deberíamos continuar con eso en la semifinal. No vas a ganar cada partido haciendo 1.000 pases. A veces tienes que ganar desde el trabajo duro, y lo hicimos otra vez esta noche”.