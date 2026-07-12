Harán un homenaje a Mercedes Sosa en su casa natal

La infancia de Mercedes Sosa transcurrió a media cuadra del parque 9 de Julio. En el pasaje Miguel Calixto del Corro 344 (detrás del hotel Catalinas Park), los juegos y las risas familiares se mezclaban ya con la música que terminó marcando su vida.
Su casa natal es ahora el museo municipal que lleva su nombre, y donde hoy, entre las 12 y las 16.30 y con entrada libre y gratuita, se realizará el festival “Celebrando a Mercedes”, el evento artístico organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para festejar el aniversario del cumpleaños de la cantora, que se recuerda cada 9 de julio. La actividad no se suspende en caso de lluvia.
En el canto participarán Adrián Sosa (sobrino de “La Negra”) y Nancy Pedro; el dibujante Narciso Villa aportará su arte en vivo y la academia de folclore La Donosa, las danzas tradicionales. Además, Alkimia Textil Ancenstral ofrecerá un desfile de indumentaria y accesorios.
El folclore tiene otras propuestas desde las 13, como la presencia de Sangre Santiagueña en el almuerzo de La Casa de Yamil (España 153) y la peña del grupo Lidios en La Mendoza (Buenos Aires 548), donde junto a los anfitriones estarán Labio Morao, David Risso, Gabi Galván, Lucas Lizondo y Vicky Fernández.
A las 15 tendrá una nueva edición el Patio del Bicentenario en la Casa del Bicentenario del municipio de la Capital (avenida Adolfo de la Vega 505), con entrada libre para compartir una tarde de tradición con mateada criolla y danzas folclóricas.
Dentro del Julio Cultural Universitario, hay dos propuestas de raíz folclórica. Desde las 20, los jardines del Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT, San Martín 1.545) serán escenario del show de Malamba, que fusiona danza y música en una experiencia que vincula el arte escénico con el espacio abierto para un encuentro cercano entre artistas y público.
A las 21, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), el contrabajista tucumano Pato Peña volverá a actuar en su provincia tras una década radicado en México. “Me interesa trabajar sobre la idea del paisaje interno, con la música como recorrido y tránsito. No hay una búsqueda de síntesis, sino de convivencia entre lo tradicional y la exploración, la escritura y la improvisación, lo íntimo y lo expansivo”, señaló para LA GACETA. El recital se centrará en repertorio folclórico y temas propios, acompañado por Lucho Hoyos y con Agustín Pérez Albert como invitado.