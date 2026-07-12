Harán un homenaje a Mercedes Sosa en su casa natal

A las 21, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), el contrabajista tucumano Pato Peña volverá a actuar en su provincia tras una década radicado en México. “Me interesa trabajar sobre la idea del paisaje interno, con la música como recorrido y tránsito. No hay una búsqueda de síntesis, sino de convivencia entre lo tradicional y la exploración, la escritura y la improvisación, lo íntimo y lo expansivo”, señaló para LA GACETA. El recital se centrará en repertorio folclórico y temas propios, acompañado por Lucho Hoyos y con Agustín Pérez Albert como invitado.