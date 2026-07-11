San Martín vuelve a La Ciudadela con otro ánimo y Alejandro Orfila tendrá un estreno especial

La escena tendrá un condimento especial. Orfila debutó contra Temperley en Turdera y luego dirigió en Paraná, por lo que todavía no tuvo la posibilidad de sentarse en el banco local de La Ciudadela. Llegará, además, después de conseguir el resultado que necesitaba para empezar a reconstruir la confianza de un equipo golpeado. “Para que La Ciudadela esté llena teníamos que lograr estos resultados. Es el momento de que el hincha nos empuje”, sostuvo el DT. “Ojalá el próximo domingo tengamos La Ciudadela explotada y nosotros sigamos respondiendo dentro del campo”, imploró.