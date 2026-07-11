San Martín vuelve a La Ciudadela con otro ánimo y Alejandro Orfila tendrá un estreno especial

Resumen para apurados
- El DT Alejandro Orfila debutará este domingo como local en La Ciudadela al frente de San Martín de Tucumán ante Almagro, buscando revalidar el reciente triunfo en Paraná.
- San Martín venció 1-0 a Patronato tras seis partidos sin ganar. Para este duelo, el DT no contará con el lesionado Alan Cisnero, pero recupera a Mauro Verón y Gabriel Carabajal.
- Este encuentro clave ante el invicto Almagro busca consolidar a San Martín en los puestos de Reducido y restablecer la comunión definitiva entre el plantel y su hinchada.
“Si tenemos La Ciudadela explotada y al hincha de nuestro lado, en vez de jugar con 11, jugamos con 14”. Alejandro Orfila todavía estaba en la zona mixta del Presbítero Bartolomé Grella cuando lanzó la frase. Detrás suyo seguía la música en el vestuario visitante y San Martín acababa de cortar, con el 1 a 0 sobre Patronato, una racha de seis partidos sin victorias. El entrenador ya miraba hacia adelante. Este domingo, desde las 18, recibirá a Almagro y vivirá su primer partido frente al hincha “santo” desde que asumió.
La escena tendrá un condimento especial. Orfila debutó contra Temperley en Turdera y luego dirigió en Paraná, por lo que todavía no tuvo la posibilidad de sentarse en el banco local de La Ciudadela. Llegará, además, después de conseguir el resultado que necesitaba para empezar a reconstruir la confianza de un equipo golpeado. “Para que La Ciudadela esté llena teníamos que lograr estos resultados. Es el momento de que el hincha nos empuje”, sostuvo el DT. “Ojalá el próximo domingo tengamos La Ciudadela explotada y nosotros sigamos respondiendo dentro del campo”, imploró.
El mensaje no fue casual. El hincha también venía golpeado por la producción del equipo y por una seguidilla que había alejado a San Martín de los puestos de Reducido. La victoria en Paraná modificó el ánimo y devolvió al “Santo” entre los ocho mejores, pero Orfila sabe que deberá alimentar esa comunión con respuestas futbolísticas. “El equipo recuperó el carácter y el ir a jugar de la misma manera en todos lados. Nosotros con eso alimentamos al hincha”, explicó.
Para enfrentar a Almagro, sin embargo, el entrenador estará obligado a retocar el equipo. Alan Cisnero sufrió un desgarro en el recto anterior izquierdo y quedó descartado. El mediapunta había regresado a la titularidad frente a Patronato después de varias semanas fuera de las canchas, pero debió ser reemplazado en el entretiempo al sentir una molestia. Orfila reconoció luego que notó que el futbolista ya no realizaba sus habituales “explosiones” y decidió sacarlo para evitar mayores complicaciones. No obstante, los estudios terminaron confirmando una nueva lesión muscular.
La buena noticia pasa por el retorno de Mauro Verón. Finalmente llegó la habilitación de Managua y el delantero podrá sumar minutos desde el banco de suplentes. También crecen las posibilidades de Gabriel Carabajal, uno de los cuatro refuerzos del mercado de invierno.
El mediocampista ofensivo no pudo integrar la última convocatoria porque todavía aguardaba su habilitación internacional por el TMS, pero el trámite ya quedó resuelto y Orfila podrá utilizarlo.
Por características, aparece como una alternativa para ocupar el espacio que deja Cisnero.
El equipo que el DT tiene en mente
Más allá de esa modificación, la intención es no tocar demasiado la estructura que respondió en Paraná. El 4-1-4-1, con Diego Diellos como referencia, Álvaro Veliez y Bruno Cabrera abiertos como extremos y Rodrigo Ayala proyectándose por izquierda, le permitió a San Martín ganar amplitud y generar conexiones que habían faltado en encuentros anteriores. “Planteamos un partido con dos extremos bien abiertos y un mediapunta con el apoyo de Diellos. Por lo menos salió bien”, analizó Orfila.
Ahora la exigencia será diferente. Almagro llega con cinco fechas invicto y una estructura defensiva fortalecida, por lo que San Martín podría encontrar menos espacios que en Paraná. La paciencia para mover la pelota, la presión tras pérdida y la capacidad de los extremos para ensanchar el campo serán algunas de las claves. También deberá mejorar la eficacia: frente a Patronato tuvo oportunidades para ampliar la diferencia y no consiguió liquidar el partido.
La premisa, según repitió el técnico, será sostener el convencimiento. “Las victorias generan confianza y, cuando ganás, empieza a aparecer un funcionamiento mucho más fluido”, dijo el DT. Ese será el desafío inmediato: transformar el alivio de Paraná en continuidad.