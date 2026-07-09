Diario de viaje: volví a Kansas City y entendí por qué esta ciudad ya se siente distinta

No digo casa porque una casa siempre está donde esperan los tuyos, pero sí en ese sitio al que uno vuelve y ya no hace falta aprender todo otra vez. Ese sitio en el que el camino al estadio sale casi de memoria o del que ya sabés cuál es el supermercado más cercano y hasta qué restaurante nunca falla cuando el reloj marca las 10 de la noche y todavía queda una nota por escribir.