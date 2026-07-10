Sin grandes mejoras: cómo se reforzaron Atlético Tucumán y sus rivales en la permanencia

Sin margen

El otro dato que deja esta ventana de transferencias es igual de revelador: quienes más se reforzaron fueron, justamente, los que antes consiguieron liberar espacio en sus planteles. En Atlético sucede lo contrario. La buena noticia es que conservó la base del equipo que mostró una clara evolución en el cierre del Apertura y no sufrió bajas de peso. La contracara es que tampoco logró encontrar destino para varios futbolistas que hoy no entran en la consideración del entrenador. Mientras esos contratos continúen ocupando lugar en la estructura del plantel, será difícil habilitar el margen económico y deportivo para nuevas incorporaciones.