DeportesFútbol

Sin grandes mejoras: cómo se reforzaron Atlético Tucumán y sus rivales en la permanencia

Si bien el “Decano” todavía no sumó refuerzos, la mayoría de sus rivales tampoco mostró evoluciones considerables antes del Clausura.

EL PILOTO. Hasta el momento, Julio César Falcioni deberá afrontar el Clausura con el mismo plantel que el último semestre.
EL PILOTO. Hasta el momento, Julio César Falcioni deberá afrontar el Clausura con el mismo plantel que el último semestre.
Por Diego Caminos Hace 47 Min

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán y sus rivales directos en la lucha por la permanencia iniciarán el Torneo Clausura en Argentina casi sin refuerzos debido a un mercado de pases muy austero.
  • El equipo de Falcioni mantuvo su base pero no sumó caras nuevas por falta de cupo. Otros clubes, como Aldosivi o Riestra, debieron liberar planteles para poder incorporar.
  • Sin mejoras significativas, la pelea por no descender dependerá del rendimiento colectivo actual, lo que exigirá al máximo a los planteles en un Clausura muy ajustado.
Resumen generado con IA

Si la Liga Profesional fuese la Fórmula 1, el mercado de pases sería ese breve receso en el que las escuderías llegan con un nuevo paquete de evoluciones para intentar cambiar el rumbo de la temporada. Sin embargo, de cara al Torneo Clausura, buena parte de los equipos que pelean por la permanencia parecen haber llegado a la parrilla prácticamente con el mismo monoplaza. Y entre ellos aparece Atlético Tucumán.

Lejos de la expectativa que suele generar cada ventana de transferencias, apenas tres de los ocho principales rivales del “Decano” en la lucha por evitar el descenso incorporaron más de dos refuerzos. El dato sirve para poner en contexto la situación de los dirigidos por Julio César Falcioni, que todavía no sumaron caras nuevas y solamente registran la salida de Alexis Segovia.

Pocos pasaron por boxes

El repaso por cada uno de sus competidores confirma esa tendencia. Banfield, que ocupa el 27° puesto en los promedios y el 23° en la tabla anual, tampoco realizó incorporaciones y, además, perdió tres piezas de experiencia como Sergio Vittor, Nicolás Colazo y Mauro Méndez, su goleador.

Sarmiento (28° en los promedios y 21° en la anual) apenas agregó a Elián Giménez, proveniente de River, mientras que Gimnasia de Mendoza (23° y 22°, respectivamente, recién ascendido) tampoco incorporó futbolistas y sufrió seis bajas.

Las escuderías que sí pasaron más tiempo en boxes presentan otro rasgo en común: primero tuvieron que aligerar el plantel. Newell’s (26° en ambas tablas) incorporó a Lautaro Gianetti y Franco Escobar, pero dejó salir a seis futbolistas, entre ellos el ex Atlético Gabriel Risso Patrón.

Riestra (19° en los promedios y 28° en la anual) sumó seis incorporaciones, con nombres de peso como Carlos Quintana, llegado desde Rosario Central, y el regreso de Milton Céliz. En paralelo, también dio salida a otros seis jugadores.

El caso más profundo es el de Estudiantes de Río Cuarto, último tanto en promedios como en la tabla anual. Después de un flojo Apertura, realizó una renovación casi total: 11 bajas y seis incorporaciones, entre ellas Juan Garro y el colombiano Jeison Moreno.

Aldosivi, por su parte, fue el equipo que más se movió en el mercado. El conjunto marplatense incorporó siete futbolistas (entre ellos, Lucas “Pata” Castro, Leonardo Sigali y Elías López), aunque para hacerlo primero debió desprenderse de 16 jugadores tras un semestre muy por debajo de las expectativas.

Por eso, mientras el monoplaza que conduce Falcioni todavía espera su primera actualización, también resulta indispensable mirar los boxes de los rivales. El panorama muestra que la mayoría tampoco logró presentar un paquete de mejoras significativo. El mercado, al menos por ahora, avanza a un ritmo mucho más lento de lo esperado y las opciones disponibles escasean.

Sin margen

El otro dato que deja esta ventana de transferencias es igual de revelador: quienes más se reforzaron fueron, justamente, los que antes consiguieron liberar espacio en sus planteles. En Atlético sucede lo contrario. La buena noticia es que conservó la base del equipo que mostró una clara evolución en el cierre del Apertura y no sufrió bajas de peso. La contracara es que tampoco logró encontrar destino para varios futbolistas que hoy no entran en la consideración del entrenador. Mientras esos contratos continúen ocupando lugar en la estructura del plantel, será difícil habilitar el margen económico y deportivo para nuevas incorporaciones.

Así, en esta Fórmula 1 argentina, Atlético y varios de sus rivales directos llegarán al Clausura con autos muy parecidos a los del primer semestre. Cuando se apaguen las luces y empiece la carrera, los refuerzos por sí solos no garantizarán resultados. Pero en una pelea tan ajustada como la de la permanencia, quedarse quieto rara vez alcanza para avanzar.

Temas Julio César FalcioniClub Atlético Sarmiento de JunínClub Atlético Newell´s Old BoysClub Atlético AldosiviClub Atlético BanfieldDeportivo Riestra
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca
1

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca
2

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos
3

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes
4

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial
5

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial

Ranking notas premium
Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
1

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos
2

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
3

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches
4

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles
5

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles

Más Noticias
Escándalo en el Mundial 2026: hackearon a la AFA y enviaron mensajes contra la victoria de Argentina ante Egipto

Escándalo en el Mundial 2026: hackearon a la AFA y enviaron mensajes contra la victoria de Argentina ante Egipto

LA GACETA, en Kansas: la odisea de conseguir una entrada para Argentina-Suiza en el Mundial 2026

LA GACETA, en Kansas: la odisea de conseguir una entrada para Argentina-Suiza en el Mundial 2026

Quiénes son los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026 y por qué el salario de Scaloni sorprende

Quiénes son los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026 y por qué el salario de Scaloni sorprende

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

A qué hora juegan hoy España vs. Bélgica y por dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026

A qué hora juegan hoy España vs. Bélgica y por dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026

La dura acusación de un campeón del mundo: “Cristiano Ronaldo fue boicoteado por sus compañeros de Portugal en el Mundial”

La dura acusación de un campeón del mundo: “Cristiano Ronaldo fue boicoteado por sus compañeros de Portugal en el Mundial”

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Comentarios