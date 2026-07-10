Sin grandes mejoras: cómo se reforzaron Atlético Tucumán y sus rivales en la permanencia

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán y sus rivales directos en la lucha por la permanencia iniciarán el Torneo Clausura en Argentina casi sin refuerzos debido a un mercado de pases muy austero.
- El equipo de Falcioni mantuvo su base pero no sumó caras nuevas por falta de cupo. Otros clubes, como Aldosivi o Riestra, debieron liberar planteles para poder incorporar.
- Sin mejoras significativas, la pelea por no descender dependerá del rendimiento colectivo actual, lo que exigirá al máximo a los planteles en un Clausura muy ajustado.
Si la Liga Profesional fuese la Fórmula 1, el mercado de pases sería ese breve receso en el que las escuderías llegan con un nuevo paquete de evoluciones para intentar cambiar el rumbo de la temporada. Sin embargo, de cara al Torneo Clausura, buena parte de los equipos que pelean por la permanencia parecen haber llegado a la parrilla prácticamente con el mismo monoplaza. Y entre ellos aparece Atlético Tucumán.
Lejos de la expectativa que suele generar cada ventana de transferencias, apenas tres de los ocho principales rivales del “Decano” en la lucha por evitar el descenso incorporaron más de dos refuerzos. El dato sirve para poner en contexto la situación de los dirigidos por Julio César Falcioni, que todavía no sumaron caras nuevas y solamente registran la salida de Alexis Segovia.
Pocos pasaron por boxes
El repaso por cada uno de sus competidores confirma esa tendencia. Banfield, que ocupa el 27° puesto en los promedios y el 23° en la tabla anual, tampoco realizó incorporaciones y, además, perdió tres piezas de experiencia como Sergio Vittor, Nicolás Colazo y Mauro Méndez, su goleador.
Sarmiento (28° en los promedios y 21° en la anual) apenas agregó a Elián Giménez, proveniente de River, mientras que Gimnasia de Mendoza (23° y 22°, respectivamente, recién ascendido) tampoco incorporó futbolistas y sufrió seis bajas.
Las escuderías que sí pasaron más tiempo en boxes presentan otro rasgo en común: primero tuvieron que aligerar el plantel. Newell’s (26° en ambas tablas) incorporó a Lautaro Gianetti y Franco Escobar, pero dejó salir a seis futbolistas, entre ellos el ex Atlético Gabriel Risso Patrón.
Riestra (19° en los promedios y 28° en la anual) sumó seis incorporaciones, con nombres de peso como Carlos Quintana, llegado desde Rosario Central, y el regreso de Milton Céliz. En paralelo, también dio salida a otros seis jugadores.
El caso más profundo es el de Estudiantes de Río Cuarto, último tanto en promedios como en la tabla anual. Después de un flojo Apertura, realizó una renovación casi total: 11 bajas y seis incorporaciones, entre ellas Juan Garro y el colombiano Jeison Moreno.
Aldosivi, por su parte, fue el equipo que más se movió en el mercado. El conjunto marplatense incorporó siete futbolistas (entre ellos, Lucas “Pata” Castro, Leonardo Sigali y Elías López), aunque para hacerlo primero debió desprenderse de 16 jugadores tras un semestre muy por debajo de las expectativas.
Por eso, mientras el monoplaza que conduce Falcioni todavía espera su primera actualización, también resulta indispensable mirar los boxes de los rivales. El panorama muestra que la mayoría tampoco logró presentar un paquete de mejoras significativo. El mercado, al menos por ahora, avanza a un ritmo mucho más lento de lo esperado y las opciones disponibles escasean.
Sin margen
El otro dato que deja esta ventana de transferencias es igual de revelador: quienes más se reforzaron fueron, justamente, los que antes consiguieron liberar espacio en sus planteles. En Atlético sucede lo contrario. La buena noticia es que conservó la base del equipo que mostró una clara evolución en el cierre del Apertura y no sufrió bajas de peso. La contracara es que tampoco logró encontrar destino para varios futbolistas que hoy no entran en la consideración del entrenador. Mientras esos contratos continúen ocupando lugar en la estructura del plantel, será difícil habilitar el margen económico y deportivo para nuevas incorporaciones.
Así, en esta Fórmula 1 argentina, Atlético y varios de sus rivales directos llegarán al Clausura con autos muy parecidos a los del primer semestre. Cuando se apaguen las luces y empiece la carrera, los refuerzos por sí solos no garantizarán resultados. Pero en una pelea tan ajustada como la de la permanencia, quedarse quieto rara vez alcanza para avanzar.