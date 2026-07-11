Belgrano mostró carácter y se quedó con un triunfo ante Bartolomé Mitre en un suplementario inolvidable

Belgrano dio un paso enorme en la serie interconferencias de la Liga Federal de Básquet al vencer 102-95 a Bartolomé Mitre de Posadas, en un partido que tuvo todos los condimentos de una final. Intensidad, cambios de dominio, grandes actuaciones individuales y un desenlace para el infarto marcaron una noche inolvidable en la que el conjunto tucumano debió recurrir al tiempo suplementario para quedarse con una victoria tan trabajada como merecida.