Belgrano mostró carácter y se quedó con un triunfo ante Bartolomé Mitre en un suplementario inolvidable
El equipo de Hugo Angelicola derrotó 102-95 al conjunto misionero en un partido de altísimo voltaje, que necesitó cinco minutos extras para encontrar un ganador. Araujo, Bieschke y Amaya fueron las grandes figuras de una noche que quedará en el recuerdo del básquet tucumano.
Resumen para apurados
- Belgrano venció 102-95 a Bartolomé Mitre de Posadas en Tucumán en tiempo suplementario, logrando el primer punto de la serie de la Liga Federal de Básquet.
- Tras igualar 86-86 en el tiempo regular, el equipo tucumano impuso su juego en la prórroga apoyado en los 30 puntos de Máximo Araujo y una alta efectividad del 72% en dobles.
- Con la ventaja de 1-0, Belgrano viajará a Misiones para buscar el pase a la siguiente fase el martes 14 de julio, cuando se dispute el segundo partido de la serie.
Belgrano dio un paso enorme en la serie interconferencias de la Liga Federal de Básquet al vencer 102-95 a Bartolomé Mitre de Posadas, en un partido que tuvo todos los condimentos de una final. Intensidad, cambios de dominio, grandes actuaciones individuales y un desenlace para el infarto marcaron una noche inolvidable en la que el conjunto tucumano debió recurrir al tiempo suplementario para quedarse con una victoria tan trabajada como merecida.
El equipo dirigido por Hugo Angelicola volvió a demostrar personalidad en los momentos decisivos. Cuando el encuentro parecía escaparse y la presión aumentaba, Belgrano encontró respuestas en el juego colectivo y en la jerarquía de sus principales referentes para terminar celebrando junto a su gente.
"Fue tremendo el partido", resumió Angelicola apenas terminó el encuentro. La frase reflejó a la perfección lo que ocurrió durante 45 minutos de un básquet de alto nivel, en el que ninguno de los dos equipos regaló absolutamente nada.
Desde el salto inicial quedó claro que la serie estaría marcada por la paridad. Mitre, dirigido por Matías Martinho, propuso un juego intenso y encontró en Carlos Benítez Galván (26 puntos) y Tomás Rossi (23) dos vías constantes de gol. Del otro lado, Belgrano respondió con la capacidad anotadora de Máximo Araujo (30 puntos), el aporte ofensivo de Saulo Bieschke (23) y la experiencia de Ulises Amaya (21) para mantenerse siempre en partido.
Cada vez que uno de los dos lograba sacar una pequeña ventaja, el rival encontraba la manera de responder. El intercambio de conversiones fue permanente y el desarrollo nunca permitió anticipar un ganador.
En los minutos finales del tiempo reglamentario, la tensión se apoderó del estadio. Ambos equipos tuvieron oportunidades para inclinar definitivamente la balanza, pero las defensas crecieron y las decisiones pasaron a tener un peso determinante. El marcador terminó igualado 86-86 al cabo de los 40 minutos, obligando a definir la historia en un tiempo suplementario.
En esos cinco minutos extras, Belgrano mostró mayor claridad. Ajustó la defensa, seleccionó mejor sus ataques y golpeó con efectividad cerca del aro, una de las grandes fortalezas de la noche. La diferencia terminó construyéndose desde la paciencia y la inteligencia para administrar cada posesión, hasta sellar el 102-95 definitivo.
Las estadísticas explican buena parte del triunfo. Belgrano convirtió 31 de sus 43 lanzamientos de dos puntos, con un extraordinario 72% de eficacia, una cifra que resultó decisiva para compensar una noche irregular desde la línea de tres puntos. Además, supo aprovechar los momentos clave pese a que Mitre dominó los rebotes.
Araujo fue la gran figura del encuentro con 30 puntos, cinco asistencias y una actuación sobresaliente durante los 45 minutos. Bieschke firmó un partido casi perfecto con 23 puntos y un impresionante 9 de 9 en tiros de dos, mientras que Amaya aportó 21 unidades, seis rebotes y toda su experiencia en el tramo decisivo. También resultó importante el trabajo de Nicolás García, que sumó nueve puntos, seis rebotes y seis asistencias, además del aporte de Carlos Ortiz en ambos costados de la cancha.
En Mitre sobresalieron Carlos Benítez Galván, autor de 26 puntos y 10 rebotes, y Tomás Rossi, que terminó con 23 unidades y 11 rebotes. También fue importante el aporte ofensivo de Matías Pérez con 21 tantos, aunque el esfuerzo del conjunto misionero no alcanzó para romper la resistencia del equipo tucumano.
Más allá del resultado, Belgrano dejó una imagen muy positiva. Supo sufrir, reaccionó en los momentos de mayor dificultad y terminó imponiendo su juego cuando el desgaste físico comenzaba a sentirse. Esa capacidad para mantener la concentración y ejecutar con inteligencia en el suplementario terminó siendo la diferencia entre ambos equipos.
El primer punto de la serie quedó en Tucumán y ahora la historia continuará en Posadas. Los desquites frente a Bartolomé Mitre están programados para el martes 14 de julio, cuando se disputará el segundo encuentro, y el miércoles 15 de julio, en caso de ser necesario un tercer partido para definir la serie.
Belgrano ya dio el primer golpe. Lo hizo con carácter, con básquet y con la convicción de un grupo que nunca dejó de creer. Ahora deberá trasladar esa fortaleza a territorio misionero para intentar cerrar la llave y seguir avanzando en la competencia.