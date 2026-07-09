Liga Federal: Belgrano abre una serie decisiva ante Bartolomé Mitre

Belgrano Cultural y Deportivo comenzará este viernes un nuevo capítulo en su camino dentro de la Liga Federal de Básquet. Desde las 20, el conjunto tucumano recibirá a Bartolomé Mitre de Posadas en el estadio Augusto Machado, por el primer partido de los octavos de final de la Interconferencia NOA-NEA, una instancia que reúne a los 16 mejores equipos que siguen en carrera por los dos ascensos a la Liga Argentina.