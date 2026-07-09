Liga Federal: Belgrano abre una serie decisiva ante Bartolomé Mitre

Resumen para apurados
- Belgrano recibe este viernes a Bartolomé Mitre en Tucumán por el primer juego de octavos de final de la Liga Federal de Básquet, buscando el ascenso a la Liga Argentina.
- Ambos equipos avanzaron tras barrer sus series previas por 2-0. Belgrano superó a San Lorenzo de Monte Caseros y Mitre eliminó a Red Star de Catamarca en la fase anterior.
- La serie al mejor de tres encamina a los ganadores a la fase final del torneo, donde solo dos de los 16 clubes clasificados lograrán el ascenso a la Liga Argentina.
Belgrano Cultural y Deportivo comenzará este viernes un nuevo capítulo en su camino dentro de la Liga Federal de Básquet. Desde las 20, el conjunto tucumano recibirá a Bartolomé Mitre de Posadas en el estadio Augusto Machado, por el primer partido de los octavos de final de la Interconferencia NOA-NEA, una instancia que reúne a los 16 mejores equipos que siguen en carrera por los dos ascensos a la Liga Argentina.
El equipo dirigido por Hugo Angelicola llega con confianza luego de superar con autoridad la fase anterior. Los "Patriotas" eliminaron a San Lorenzo de Monte Caseros por un contundente 2-0, resolviendo la serie sin necesidad de un tercer encuentro y mostrando un rendimiento sólido tanto en defensa como en ataque.
Del otro lado estará un rival que también llega en un gran momento. Bartolomé Mitre dejó en el camino a Red Star de Catamarca, igualmente por 2-0, por lo que el cruce enfrentará a dos equipos que atravesaron con solvencia la primera ronda de playoffs y que aparecen como serios candidatos a continuar avanzando en el torneo.
La serie se disputará al mejor de tres partidos, por lo que el encuentro de esta noche tendrá un valor determinante. Belgrano buscará hacerse fuerte en casa para viajar luego a Posadas con la posibilidad de definir la clasificación, mientras que los misioneros intentarán robar la ventaja de localía y encaminar la eliminatoria a su favor.
"La verdad que estamos muy ansiosos y el objetivo es quedarnos con el primer juego. Trabajamos durante la semana defensivamente; vimos lo que hizo Bartolomé Mitre en los últimos cuatro partidos", aseguró el entrenador Angelicola en diálogo con LA GACETA.
El estadio Augusto Machado volverá a ser el escenario donde el conjunto tucumano intentará apoyarse en su gente para dar otro paso en una temporada que mantiene intacta la ilusión del ascenso. A lo largo del certamen, Belgrano construyó una identidad basada en la intensidad defensiva, el juego colectivo y el protagonismo en condición de local, aspectos que intentará repetir frente a un adversario de jerarquía.
La Liga Federal ingresa en una de sus etapas más atractivas. Con solo 16 equipos en competencia, cada serie adquiere una importancia especial, ya que cualquier error puede significar la eliminación. El premio para quienes logren llegar al final será uno de los dos boletos a la Liga Argentina, la segunda categoría del básquet nacional.
Además del enfrentamiento entre Belgrano y Bartolomé Mitre, la Interconferencia NOA-NEA tendrá el duelo entre Tokio de Posadas e Hindú Club de Resistencia.
Los restantes cruces de los octavos de final serán Almagro de Esperanza frente a El Ceibo de San Francisco y Sportivo Pilar ante Unión y Juventud de Bandera, por la Conferencia Centro-Metropolitana; River Plate contra Caza y Pesca y Presidente Derqui frente a Olimpia de Venado Tuerto, por la Metropolitana-Litoral; mientras que la Conferencia Sudeste-Sur ofrecerá el tradicional clásico nicoleño entre Regatas y Belgrano de San Nicolás, además del enfrentamiento entre All Boys de Santa Rosa y Ferro de General Pico.
Para Belgrano, el desafío es claro: aprovechar la localía, dar el primer golpe de la serie y seguir alimentando el sueño de llegar a la Liga Argentina. Con un equipo que viene mostrando regularidad, el respaldo de su público y el impulso de haber superado con autoridad la instancia anterior, los dirigidos por Hugo Angelicola afrontarán una noche que puede marcar el rumbo de su temporada.