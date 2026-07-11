EN VIVO: Inglaterra y Noruega igualan en los cuartos de final del Mundial 2026

31' ST: se salva Inglaterra
El travesaño le negó el gol a Noruega, que es mucho mejor en el segundo tiempo.
Noruega 1 - Inglaterra 1
26' ST: cambio en Inglaterra
Ingresa Reece James, se retira Anthony Gordon.
23' ST: pausa de hidratación
22' ST: cambios en Noruega
Ingresan Bobb y Nusa, se retiran Sorloth y Schjelderup.
15' ST: cambio en Noruega
Se retira Ryerson, ingresa Aursnes.
9' ST: gol anulado a Noruega
Heggem volvía a adelantar a los nórdicos pero el VAR anuló la jugada por falta de Haaland.
Comenzó el segundo tiempo
Noruega 1 - Inglaterra 1
Cambios en Inglaterra
Ingresan Eze y Saka, se retiran Madueke y Rice.
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Final del primer tiempo
El partido se abrió en los últimos minutos. Harry Kane había marcado el segundo para los ingleses picándola ante la salida del arquero, pero estaba en offside.
Noruega 1 - Inglaterra 1
46' PT: gol de Inglaterra
Jude Bellingham aparece para rescatar a los ingleses en su peor momento.
Noruega 1 - Inglaterra 1
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35' PT: gol de Noruega
Schjelderup sacó un bombazo de derecha para poner el 1-0 en unas de las primeras aproximaciones para Noruega.
32' PT:
Inglaterra sigue dominando la pelota, pero no logra perforar la defensa noruega.
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23' PT: pausa de hidratación
Hasta el momento el partido es un monólogo inglés. Noruega está con todos los jugadores en su campo, totalmente replegado. Cuando Inglaterra comenzaba a incomodar a la defensa noruega le cortaron el ritmo con la pausa.
16' PT: Inglaterra domina pero sin peligro
El equipo de Tomas Tuchel maneja la pelota y se para en campo rival, pero aún no generó situaciones claras. Noruega, por ahora solo un intento aislado de contraataque que no tuvo éxito.
Jugadores en capilla
Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guéhi y Nico O'Reilly se perderán la semifinal si son amonestados hoy e Inglaterra avanza. En Noruega el único en esa situación es Antonio Nusa.
Comenzó el partido
Noruega 0 - Inglaterra 0
Suenan los himnos en Miami
El historial
Inglaterra domina el historial general frente a Noruega con 7 victorias, 3 empates y 2 derrotas en12 enfrentamientos. A pesar de esta clara superioridad, si se cuentan solo los partidos oficiales, los números favorecen a los nórdicos, con 2 triunfos, un empate y una derrota. El partido más recordado se dio en las Eliminatorias hacia el Mundial de 1994, donde los noruegos vencieron a los ingleses en Oslo; algunas fechas más tarde, el grupo clasificatorio quedó quedó con Noruega como líder, dándole el pasaje a su primera Copa del Mundo desde 1938, mientras que Inglaterra quedó tercero y se quedó sin mundial.
Así forma Noruega
Ready pic.twitter.com/9lKIv0WMfK— Fotballandslaget (@nff_landslag) July 11, 2026
Así forma Inglaterra
Your #ThreeLions to play Norway! pic.twitter.com/bQSf5mtbWO— England (@England) July 11, 2026
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Lo que tenés que saber
Inglaterra y Noruega juegan el tercer duelo de los cuartos de final del Mundial 2026. Los ingleses buscan llegar a la cuarta semifinal de su historia, mientras que los nórdicos van por su debut en esa instancia, en su cuarta participación mundialista.