Carlos “Cacho” Valdez, emblema de Universitario, revela cuáles son las claves del buen rugby

Valdez admite que, consecuencia de ese gran crecimiento que ha experimentado Universitario, poco queda ya del club que él ayudó a construir hace décadas. “No me imaginaba que se iba a hacer algo así, tan grande. Hay mucho mérito, de mucha gente que ha trabajado para esto. Eso sí, muchos de los árboles que pusimos al principio para circunscribir el predio ya no están, pero yo pedí que no me tocaran tres que están cerca de la entrada, antes de subir las escaleras”, cuenta. Hay una razón para ello, y tiene que ver con un recuerdo que en cierta manera grafica el esfuerzo de levantar la casa propia del club: “una tarde nos habíamos quedado unos cuantos y nos pusimos a ver un hornero construyendo su nido en uno de esos árboles. El tema es que tenía que irse lejos a buscar el barro, así que para agilizar la construcción de su mansión, hicimos un hoyo en el suelo y le tiramos agua y algo de arena. Era formidable verlo trabajar con tanta inteligencia, viendo para dónde estaba el sol, o el viento. Como lo haría un arquitecto o un ingeniero. No sé por qué, pero siempre sentí que el pájaro nos agradecía”.