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Bolsas debajo de los ojos: cuáles son las causas y qué enfermedades pueden estar relacionadas

Aunque suelen asociarse con el envejecimiento o la falta de descanso, las bolsas en los ojos también pueden aparecer por otros factores e, incluso, en algunos casos estar vinculadas con determinadas enfermedades.

¿Qué enfermedad puede estar causando las bolsas en los ojos?
¿Qué enfermedad puede estar causando las bolsas en los ojos?
Por Mercedes Mosca Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • Las bolsas en los ojos pueden alertar sobre enfermedades como diabetes o problemas cardíacos, más allá del envejecimiento y el cansancio habitual, según expertos médicos.
  • Surgen por el debilitamiento de los tejidos que sostienen la grasa ocular, pero también influyen la retención de líquidos, el estrés, la falta de sueño y malos hábitos diarios.
  • Los especialistas recomiendan realizar consultas médicas si los síntomas son repentinos o dolorosos, permitiendo un diagnóstico temprano de posibles patologías subyacentes.
Resumen generado con IA

Las bolsas debajo de los ojos son una de las consultas estéticas más frecuentes, ya que pueden dar al rostro un aspecto de cansancio o envejecimiento. Sin embargo, no siempre se deben únicamente a una cuestión cosmética. En determinadas situaciones, también pueden reflejar cambios en el organismo que conviene prestar atención.

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Su aparición puede responder al paso del tiempo, a factores genéticos o a hábitos cotidianos, aunque existen casos en los que están relacionadas con distintas afecciones de salud.

Por qué aparecen las bolsas debajo de los ojos

Las bolsas en los ojos suelen producirse por un cambio en las estructuras que sostienen la grasa alrededor del globo ocular.

Con el envejecimiento, las membranas y tejidos que mantienen esa grasa en su lugar se debilitan progresivamente. Como consecuencia, el tejido graso se desplaza hacia el párpado inferior y genera el abultamiento característico.

Este proceso suele hacerse más evidente después de los 40 años, aunque también puede presentarse en personas jóvenes debido a la predisposición genética.

Además del envejecimiento, otros factores pueden favorecer la aparición de bolsas debajo de los ojos, entre ellos:

  • Retención de líquidos.
  • Falta de sueño.
  • Estrés.
  • Alimentación poco equilibrada.
  • Consumo de tabaco.
  • Ingesta de alcohol.

Qué enfermedades pueden provocar bolsas en los ojos

En la mayoría de los casos, las bolsas debajo de los ojos no representan un problema de salud importante. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden estar asociadas con enfermedades que requieren evaluación médica.

Entre las afecciones mencionadas como posibles causas se encuentran:

  • Diabetes.
  • Enfermedades cardiovasculares.
  • Enfermedades autoinmunes.

Cuando las bolsas aparecen acompañadas por ojeras, una de las causas más frecuentes suele ser la falta de descanso.

Cuándo consultar a un médico

Si bien las bolsas debajo de los ojos suelen tener un origen benigno, es recomendable consultar con un profesional de la salud cuando aparecen de forma repentina, aumentan progresivamente, generan dolor, alteraciones en la visión o se acompañan de otros síntomas.

Una evaluación médica permitirá determinar si se trata de un cambio relacionado con el envejecimiento o los hábitos cotidianos, o si es necesario descartar alguna enfermedad subyacente.

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