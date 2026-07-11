Horoscopo: cuál es el color de la suerte para cada signo del zodíaco, según la astrología

La astróloga Narayana Montúfar explica que esta relación está vinculada con la energía de cada persona. "Se cree que cada uno de nosotros tiene un aura única o campo de energía que rodea nuestro cuerpo, que puede ser visto por un lector de aura o en un retrato de aura como una mezcla de unos pocos colores", señaló.