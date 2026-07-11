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Horoscopo: cuál es el color de la suerte para cada signo del zodíaco, según la astrología

Conocé qué color vibra mejor con tu signo y utilizalo a tu favor para potenciar tus talentos y habilidades.

Según el horóscopo, cada signo tiene un color de la suerte
Según el horóscopo, cada signo tiene un color de la suerte Infobae
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La astrología determinó los colores de la suerte para cada signo del zodíaco para que las personas puedan potenciar su energía y fortalezas personales en la actualidad.
  • Según la astróloga Narayana Montúfar, la elección de tonos como el rojo para Aries o el verde para Capricornio se asocia con el aura y la energía individual de cada persona.
  • Aunque carece de aval científico, esta práctica busca funcionar como una herramienta simbólica para afrontar nuevos proyectos y reforzar la confianza personal a futuro.
Resumen generado con IA

Así como muchas personas sienten afinidad por determinados colores, la astrología sostiene que cada signo del zodíaco posee tonalidades que armonizan con su energía y ayudan a potenciar sus fortalezas. Según esta creencia, elegir determinados colores para la ropa, los accesorios o incluso la decoración puede contribuir a reforzar la intuición, la confianza y otros aspectos personales.

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La astróloga Narayana Montúfar explica que esta relación está vinculada con la energía de cada persona. "Se cree que cada uno de nosotros tiene un aura única o campo de energía que rodea nuestro cuerpo, que puede ser visto por un lector de aura o en un retrato de aura como una mezcla de unos pocos colores", señaló.

  • Aries: rojo
  • Tauro: amarillo
  • Géminis: plateado
  • Cáncer: blanco
  • Leo: azul claro
  • Virgo: naranja
  • Libra: rosa
  • Escorpio: púrpura
  • Sagitario: índigo o añil
  • Capricornio: verde
  • Acuario: carmesí

Piscis: amarillo oscuro

Para Piscis, el amarillo oscuro está asociado con la perseverancia y el crecimiento. Según la especialista, este tono puede acompañar nuevos proyectos, desafíos laborales o metas académicas.

Aunque no existe evidencia científica que respalde la influencia de los colores sobre la suerte o la personalidad, dentro de la astrología se considera que estas tonalidades pueden actuar como símbolos para reforzar determinadas cualidades y conectar con la energía atribuida a cada signo del zodíaco.

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