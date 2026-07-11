Horoscopo: cuál es el color de la suerte para cada signo del zodíaco, según la astrología

Resumen para apurados
- La astrología determinó los colores de la suerte para cada signo del zodíaco para que las personas puedan potenciar su energía y fortalezas personales en la actualidad.
- Según la astróloga Narayana Montúfar, la elección de tonos como el rojo para Aries o el verde para Capricornio se asocia con el aura y la energía individual de cada persona.
- Aunque carece de aval científico, esta práctica busca funcionar como una herramienta simbólica para afrontar nuevos proyectos y reforzar la confianza personal a futuro.
Así como muchas personas sienten afinidad por determinados colores, la astrología sostiene que cada signo del zodíaco posee tonalidades que armonizan con su energía y ayudan a potenciar sus fortalezas. Según esta creencia, elegir determinados colores para la ropa, los accesorios o incluso la decoración puede contribuir a reforzar la intuición, la confianza y otros aspectos personales.
La astróloga Narayana Montúfar explica que esta relación está vinculada con la energía de cada persona. "Se cree que cada uno de nosotros tiene un aura única o campo de energía que rodea nuestro cuerpo, que puede ser visto por un lector de aura o en un retrato de aura como una mezcla de unos pocos colores", señaló.
- Aries: rojo
- Tauro: amarillo
- Géminis: plateado
- Cáncer: blanco
- Leo: azul claro
- Virgo: naranja
- Libra: rosa
- Escorpio: púrpura
- Sagitario: índigo o añil
- Capricornio: verde
- Acuario: carmesí
Piscis: amarillo oscuro
Para Piscis, el amarillo oscuro está asociado con la perseverancia y el crecimiento. Según la especialista, este tono puede acompañar nuevos proyectos, desafíos laborales o metas académicas.
Aunque no existe evidencia científica que respalde la influencia de los colores sobre la suerte o la personalidad, dentro de la astrología se considera que estas tonalidades pueden actuar como símbolos para reforzar determinadas cualidades y conectar con la energía atribuida a cada signo del zodíaco.